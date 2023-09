ঝিনাইদহে বস্তাবন্দী যুবকের লাশ উদ্ধার।

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মারুফ Update Time : রবিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৪৭ Time View

ঝিনাইদহ প্রতিনিধিঃ রোববার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার পৌর এলাকা থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। অমিত সাহা জেলার আলফাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা । তিনি পেশায় দোকানদার ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে ধোপাঘাটা পুরাতন ব্রিজের সামনে টার্মিনাল সড়কের এলাকার রাস্তার পাশে বস্তাবন্দি লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ঝিনাইদহ সদর সার্কেল আবিদুর রহমান আবির জানান, মুখে পলিথিন মোড়ানো ও বস্তাবন্দি ছিল মরদেহটি। ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা অমিত সাহা নামের ওই যুবককে অন্য কোথাও হত্যা করে ঘটনাস্থলে লাশ ফেলে রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তিনি আরও জানান, লাশটি ছিল প্লাষ্টিকের বস্তাবন্দি। খুলে দেখা যায় পচে গেছে। লাশের গায়ে পোকা বিনবিন করছে। দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। তাকে অন্য কোথাও হত্যা করে এখানে ফেলা হয়েছে। আমাদের ক্রাইমসিন এলাকা পরিদর্শন করেছে।

