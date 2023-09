প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরে হামলার মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত আলাউদ্দিন গ্রেপ্তার।

প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরে হামলার মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত আলাউদ্দিন গ্রেপ্তার।

Reporter Name Update Time : রবিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৩০ Time View

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মো. আলাউদ্দিনকে (৪৩) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গতকাল শনিবার রাতে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা উপজেলার মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মো. আলাউদ্দিন সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার কিসমত ইলিশপুর গ্রামের বাসিন্দা।

আলাউদ্দিনকে গ্রেপ্তারের পর আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে র‌্যাব কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে র‌্যাব-৬। সেখানে তাঁর গ্রেপ্তারের বিষয়ে তথ্য দেন র‌্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার ইশতিয়াক হোসাইন।

ইশতিয়াক হোসেন বলেন, ২০০২ সালের ৩০ আগস্ট সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলায় তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ও হাতবোমা নিয়ে গাড়িবহরে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় সাতক্ষীরার কলারোয়া থানায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে ৩টি মামলা করা হয়। মামলার বিচারকাজ শেষে চলতি বছরের ১৮ এপ্রিল সাতক্ষীরা স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-৩ আদালতের বিচারক হামলায় জড়িত আসামিদের মধ্যে আলাউদ্দিনসহ ৪৮ জনকে যাবজ্জীবনসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেন। এর মধ্যে আলাউদ্দিনকে পৃথক ৩টি মামলায় মোট ১৬ বছরের সাজা দেওয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব কর্মকর্তা ইশতিয়াক হোসেন আরও বলেন, আসামি আলাউদ্দিন সহযোগীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে হাতবোমা নিক্ষেপ করেন। এতে অনেক নেতা-কর্মী আহত হন। সাজা হওয়ার পর থেকেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। গোপন সংবাদে র‍্যাব জানতে পারে, আলাউদ্দিন চুয়াডাঙ্গার দর্শনা উপজেলার মোহাম্মদপুরে আত্মগোপনে আছেন। এরপর সেখানে অভিযান চালিয়ে শনিবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে আলাউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে আলাউদ্দিন কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক কি না, তা জানাতে পারেনি র‌্যাব।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category