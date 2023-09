ঝিনাইদহে তিন দিনে ৪ হত্যা।

Update Time : সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ঝিনাইদহে গত তিন দিনের ব্যবধানে চারটি হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক মানুষ। সেই সঙ্গে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের মতো ঘটনাও ঘটেছে। এতে জনমনে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সংশয়ের পাশাপাশি চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

নিহতদের মধ্যে জেলার শৈলকুপায় মারামারির ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন এবং ঝিনাইদহ শহর ও কালীগঞ্জ থেকে দুটি মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। সবশেষ রোববার (৩ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে শৈলকুপা উপজেলার দুধসর ইউনিয়নের ভাটই গ্রামের বিল্লাল হোসেন (৪৫) নিহত হন।

এদিন বিকেলে দুপক্ষের মধ্যে মারামারিতে আহত হন বিল্লাল। পরে রাত দেড়টার দিকে ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। মৃত বিল্লাল হোসেন ভাটই আদর্শপাড়ার মৃত নুর ইসলামের ছেলে। তিনি ভারতের ব্যাঙ্গালুরে মুদি ব্যবসা করতেন। বিল্লাল হোসেনের ছেলে জিহাদ অলটাইম নিউজকে জানান, শনিবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ শহরে তাদের প্রতিবেশী শাকিল হোসেনের সঙ্গে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারধর করে তার ফুপাতো ভাই সাগরের বন্ধুরা। ওইদিন বিকেলে শাকিল গ্রামে ফিরে পরিবারকে জানালে জিহাদের পরিবারের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এরই জেরে রোববার বিকেলে উভয় পক্ষের লোকজন মারামারিতে লিপ্ত হয়। এতে আহত হন জিহাদের বাবা বিল্লাল হোসেন। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে রাত দেড়টার দিকে মারা যান বিল্লাল। তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ভাটই পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ সৈয়দ বেলায়েত হোসেন বলেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা হয়। পরে মারামারি হয়। বিল্লাল হোসেনের মৃত্যু আঘাতজনিত নাকি হার্ট অ্যাটাক তা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।

এদিকে রোববার ঝিনাইদহ শহরের ধোপাঘাটা ব্রিজের পূর্ব পাশে গোবিন্দপুর এলাকা থেকে অমিত সাহা নামে এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অমিত সাহা মাগুরার মোহম্মদপুরের বিনোদপুরের বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন হোটেল ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসার প্রয়োজনে পরিবারসহ তিনি ঝিনাইদহ শহরে বসবাস করতেন।

এদিন সকালে ধোপাঘাটা পুরাতন ব্রিজের সামনে টার্মিনাল সড়কের এলাকার রাস্তার পাশে লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। অর্ধগলিত লাশটি শনাক্ত করেন অমিত সাহার স্ত্রী তিশা নন্দী।

চাকরি দেওয়ার কথা বলে তার স্বামীকে বাসা থেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তার স্ত্রী। গত ৩১ আগস্ট সন্ধ্যায় অমিত বাড়ি যাওয়ার পর বাসায় ফিরে না আসায় গভীর রাতে তিনি থানায় জিডি করেছেন বলেও জানান।

অপরদিকে, একইদিন সকালে জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকায় বৈদ্যুতিক পিলারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা অবস্থায় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই যুবকের নাম গোকুল চন্দ্র কর্মকার (৩২)। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলায় জীবন চন্দ্র কর্মকারের ছেলে।

রোববার সকাল ১০টার দিকে ঝিনাইদহ-যশোর সড়কের আমজাদ আলী ফিলিং স্টেশনের পাশের একটি বৈদ্যুতিক পিলার থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানার ওসি মাহাবুবুর রহমান জানান, ওই যুবক মানসিক প্রতিবন্ধী। পরিবারের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় আশ্রমে থাকত। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সে আত্মহত্যা করেছে। হত্যার কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। তারপরও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে শুক্রবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার গোলকনগর গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবু সাঈদ বিশ্বাস (৪৫ ) নামে এক আওয়ামী লীগ কর্মী খুন হয়। তাকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়।

আবু সাঈদ বিশ্বাস ওই গ্রামের ওমর আলী বিশ্বাসের ছেলে। তিনি আ. লীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান মফিজ ও সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক হোসেনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটে।

এদিকে সাঈদ বিশ্বাস নিহত হওয়ার পর স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও বর্তমান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মফিজ ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ফারুক গ্রুপের সমর্থকরা ঢাল, ভেলা, সড়কি ও রামদা নিয়ে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় লিপ্ত হয়। ভাংচুর করা হয় ২০-২৫টি বাড়ি। আহত হয় অন্তত ১০ জন। নিহত আবু সাঈদ সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক গ্রুপের সমর্থক ছিলেন।

শৈলকুপা থানার এসআই আমিরুজ্জামান জানান, মাঠে মাছ ধরা জাল হারানোকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দুপুর ৩টার দিকে একই গ্রামের শাহিনের সঙ্গে আবু সাঈদের তর্কবিতর্ক হয়। তর্কের একপর্যায়ে শাহিন ও তার লোকজন ছুরিকাঘাত করে আবু সাঈদকে হত্যা করে। তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ অভিযান চালিয়ে শাহীন বিশ্বাস ও বকুল কাজী নামে দুইজনকে আটক করে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ জেলার পুলিশ সুপার মো. আজিম-উল-আহসান অলটাইম নিউজকে বলেন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে। এর মধ্যে আকস্মিকভাবে চারটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে কালীগঞ্জের মরদেহ উদ্ধার ও শৈলকুপার ভাটই বাজারে মারামারির পর এক ব্যক্তির মৃত্যু নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যেগুলো ময়নাতদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, হত্যা নাকি মৃত্যুর পেছনে অন্য কারণ রয়েছে। অন্য ঘটনা দুটি পুলিশ তদন্ত করছে। দ্রুতই প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও গ্রেপ্তার করা হবে।

