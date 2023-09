ঝিনাইদহে ৪ দফা দাবি আদায়ে ম্যাটস শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন।

ঝিনাইদহে ৪ দফা দাবি আদায়ে ম্যাটস শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন।

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মারুফ Update Time : মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৮২ Time View

স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ড গঠন, কর্মসংস্থান সৃজন এবং দ্রুত নিয়োগসহ ৪ দফা দাবিতে ক্লাস বর্জন করে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে ঝিনাইদহ বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফাজ্জেল হোসেন ম্যাটসের শিক্ষার্থীরা।

মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করে ম্যাটসের শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা বিভিন্ন পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

শিক্ষার্থী রুবাইয়া নাজনীন রিপা ও সুইটি খাতুন বলেন, স্বাস্থ্য খাতে প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী ম্যাটস শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা প্রদান বাস্তবায়ন হচ্ছে না। দেশে অন্য সব ডিপ্লোমা সেক্টরের প্রার্থীদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকলেও ম্যাটস ডিপ্লোমাধারীদের বিগত এক যুগ ধরে কোনো সরকারি নিয়োগ বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশের সব সরকারি-বেসরকারি ম্যাটস শিক্ষার্থীরা তাদের দাবিগুলো আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে কঠোর আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আহসান হাবিব নামে আরেক শিক্ষার্থী অলটাইম নিউজকে বলেন, ইন্টার্নশিপ বহালসহ অসংগতিপূর্ণ কোর্স কারিকুলাম সংশোধন, এ্যালাইড হেলথ বোর্ড বাতিল করে অবিলম্বে মেডিকেল এডুকেশন বোর্ড অব বাংলাদেশ নামে স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন, কর্মসংস্থান সৃজন ও দ্রুত নিয়োগ এবং পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category