ঝিনাইদহ জেলা আ. লীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ।

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মারুফ Update Time : মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৩১ Time View

ড. ইউনূস ইস্যুতে পশ্চিমা বিশ্বের হস্তক্ষেপ ও দেশব্যাপী জামায়াত-বিএনপির নৈরাজ্য এবং গুজব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিভিন্ন ইউনিয়ন, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের ব্যানার নিয়ে শহরের ওয়াজির আলী স্কুল মাঠে জড়ো হয় মিছিল। পরে ওয়াজির আলী স্কুল থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল বের হয়ে শহরের পায়রা চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ।

সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ সামাদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জন, জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আক্কাস আলী, জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম, যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. সালমা ইয়াসমিন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক রানা হামিদ, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আল ইমরান। পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন, সহসভাপতি সরোয়ার জাহান বাদশা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. আককাস উদ্দিন, মাসুদ আহমেদ সনজু, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এস এম আনিচুর রহমান খোকা, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জেএম রাশীদুল আলম রশীদ, জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক অ্যাড: বিকাশ কুমার ঘোষ, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. আব্দুল মালেক মিনা, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কাজী কামাল আহমেদ বাবু, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান টিপু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আতিকুল হাসান মাসুম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শাহরিয়ার করিম রাসেলসহ যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু পশ্চিমা বিশ্ব ও এ দেশের দালালদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ড. ইউনূস এদেশের স্বাধীনতা স্তম্ভে যায় না, শহিদ মিনারে যায় না, জাতির পিতাকে মানেন না। শ্রমিকরা তাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য পেতে আদালতে মামলা করেছে। সেটা সরকারের কোন বিষয় নয়। কিন্তু পশ্চিমাবিশ্ব বিচার ব্যবস্থা নিয়ে যে নগ্ন হস্তক্ষেপ করছেন তা আমরা মেনে নেব

