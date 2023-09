ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এ তিন সন্তানের মাকে ধর্ষণ।

ইমরান আল আজাদ Update Time : মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের দিনমজুর রাজকুমারের স্ত্রী তিন সন্তানের জননী চিন্তা রানী বয়স (৪০), একয় গ্রমের মৃত সাদেক আলীর মেঝে ছেলে মশিয়ার রহমান (৪০) এর বাড়িতে গৃহস্থলীর কাজ করতেন, বাড়িতে কেউ না থাকায় নিজ ঘরে ডেকে নিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে । এই অবস্থায় বাড়িতে ফিরলে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ ও শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে প্রতিবেসীরা তাকে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করানো হয় । পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ভর্তি করা হয় । এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানায় ভুক্তভোগী নারীর ছেলে অমিত বাদী হয়ে মামলা করেন।

