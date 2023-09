নিখোঁজ সংবাদ

মোঃ ইমরান আল আজাদ Update Time : মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৪ Time View

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা থানার দুধসর চাঁদপুর ফুলহরি গ্রামের বাসিন্দা মোঃ শামসুজ্জামান লাভলু এর ৩য় কন্যা ইভা বয়স (১৩) গত ৩রা সেপ্টেম্বর আনুমানিক ভোর ৬. ০০ টায় নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় , বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তার পরনে ছিল গোলগলা গেঞ্জি আর হাতে ছিল বাড়িতে ব্যবহৃত মোবাইল ফোন যার নম্বর ০১৭৬৫-০১৫৯১০ । মেয়েটির গায়ের রঙ কালো । ইভা আসাননগর এ বি সি ডি দাখিল মাদ্রাসার ৩য় শ্রেণীর ছাত্রী । মানসিক ভারসাম্যহীন এই মেয়েটিকে ৩ তারিখ বিকালে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের নিকট হামদহ কালীতলা পূজা মন্দিরের পাশে আছে বলে মোবাইল ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে জানা যায়। পরবর্তীতে তার হাতে থাকা মোবাইল ফোন টি বন্ধ হয়ে গেলে আর কোন খোজ মেলেনি। এই ব্যাপারে শৈলকূপা থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয় যার জিডি ট্র্যাকিং নম্বর 92R7CL কোন ব্যক্তি যদি মেয়েটি সন্ধান পেয়ে থাকেন তবে জানাতে পারেন আমাদের ফেইসবুক পেইজে অথবা মোবাইল করুন ০১৭১৩-৬৯৭৯৭১ (মেয়ের বাবা)

