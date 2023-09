রাংগামাটি বাঘাইছড়িতে শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ২৯৩ তম আবির্ভাব দিবস উৎযাপন।

রাংগামাটি বাঘাইছড়িতে শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ২৯৩ তম আবির্ভাব দিবস উৎযাপন।

লিটন দত্ত। Update Time : মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধিঃ মঙ্গলবার (৫ সেপ্টম্বর) বাঘাইছড়ি মডেল টাউন শ্রী শ্রী লোকনাথ মন্দিরে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনব্যাপী মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। “রনে বনে জলে জঙ্গলে যখনি বিপদে পড়িবে,

আমাকে শরণ করিও আমি রক্ষা করিবো”।

শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী। উক্ত অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন বাবু ত্রিদিব দেব ও সাধারণ সম্পাদক বাবু নয়ন দাশ। এতে আর উপস্থিত ছিলেন শ্রীশ্রী বাবা লোকনাথ মন্দির , অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও বাঘাইছড়ি শ্রীশ্রী মা রক্ষাকালী মন্দির পরিচালনা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা বাবু দীলিপ কুমার দাশ । বাঘাইছড়ি পৌরসভার প্যানেল মেয়র বাবু ত্রিদিব দাশ।শ্রীশ্রী রক্ষাকালী মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি বাবু বিশ্বজিৎ চক্রবতীর ফাল্গুন।সারাদিন ব্যাপী মাঙ্গলিক আয়োজনে ধর্মসভা ও সংগীত পরিচালনা করেন বাঘাইছড়ি কীর্তনীয় পিপল দেব ও তাঁর দল।বাঘাইছড়ির সর্বস্থরের মানুষের জন্য সারাদিন ব্যাপী এক হাজার মানুষের প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়।ধর্মীয় সংগীত ও প্রসাদ গ্রহনের মধ্যে দিয়ে সারাদিনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়।

