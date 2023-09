জামায়াতের দুদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা।

জামায়াতের দুদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা।

নিউজ ডেক্স Update Time : বুধবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৪ Time View

ঢাকাসহ সব মহানগরে দুদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জামায়াতে ইসলামী। আগামীকাল শুক্রবার ঢাকায় এবং রোববার দেশের অন্যান্য মহানগরীতে শান্তিপূর্ণ মিছিল করবে দলটি। বুধবার রাতে দলটির কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের এমআর করিম স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ও নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা দায়ের, জুলুম-নির্যাতনসহ সাত দফা দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করা হবে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

এতে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মাছুম অলটাইম নিউজকে বলেন, সরকারের জুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৮ আগস্ট দেশব্যাপী দোয়া অনুষ্ঠান এবং ২৩ আগস্ট দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার সংবিধান স্বীকৃত শান্তিপূর্ণ মিছিলের কর্মসূচিতেও বাধা দিয়েছে। সরকার সারা দেশে নেতাকর্মীদের বাড়িঘরে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এবং কর্মস্থলে গণগ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করেছে। অভিযানকালে বাড়িঘর ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙচুর করে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে।

বিবৃতিতে সেক্রেটারি জেনারেল বিক্ষোভ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য দলের সব জনশক্তি, দেশের আপামর জনগণ ও প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category