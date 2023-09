স্বেচ্ছাসেবক দল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ মাগুরায়।

স্বেচ্ছাসেবক দল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ মাগুরায়।

আশিকুর জ্জামান Update Time : বুধবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৬ Time View

মাগুরায় স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (০৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শহরের চৌরাঙ্গী মোড়ে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আহসান হাবিব কিশোরসহ নেতাকর্মীদের অভিযোগ, শহরের ইসলামপুর পাড়া বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিনিধি সভার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিনিধি সভায় মাগুরা জেলার ৩৬টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড থেকে বিএনপি এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সমাবেশ স্থলে আসার পথে শহরের চৌরাঙ্গী মোড় এলাকায় পৌঁছালে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মিছিলে অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ সময় স্বেচ্ছাসেবক দলে নেতা এহসানুল হক পালাশসহ পাঁচজন আহত হয় বলে দাবি করেন তারা।

এদিকে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ খান অলটাইম নিউজকে বলেন, শহরের নতুন বাজার এলাকা থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের একটি মিছিল ইসলামপুর পাড়ায় বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে যাচ্ছিলো। মিছিলটি শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে পৌঁছালে তারা প্রধানমন্ত্রীর নামে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষের সত্যতা নিশ্চিত করে মাগুরা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ কলিমুল্লাহ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category