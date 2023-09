খুলনার পাইকগাছার রাড়ুলী ইউনিয়নের দুটি বাড়ীতে অজ্ঞান করে চুরি হাসপাতালে ভর্তি।

খুলনার পাইকগাছার রাড়ুলী ইউনিয়নের দুটি বাড়ীতে অজ্ঞান করে চুরি হাসপাতালে ভর্তি।

বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

পাইকগাছা খুলনা প্রতিনিধিঃ খুলনার পাইকগাছার রাড়ুলী ইউনিয়নের পৃথক দুটি এলাকায় দুটি বাড়ীতে একই রাতে বাড়ীর সকলকে অজ্ঞান করে স্বর্ণালংকার,নগদ টাকা ও জিনিস পত্র চুরির ঘটনা ঘটেছে । বুধবার শেষরাতে কে বা কারা রাড়ুলী গ্রামের মেহেদী হাসান(৪২)’র বাড়ীতে যায়। এসময় তারা বাড়ীর কর্তা মেহেদী হাসান, দু-স্ত্রী শারমিন আক্তার (৩৫),রানী আক্তার(২৫),দু- শিশু সন্তান ফয়েজ উদ্দীন(১২),আরিজ উদ্দীনকে চেতনা নাশক দিয়ে অজ্ঞান করে ও বড় স্ত্রী শারমিন তাজ্জতের নামাজে থাকা অবস্থায় তার গলায় ছুরি ধরে এবং তাকে চীৎকার করতে নিষেধ করে। এমনকি তাতে তার গলাও কেটে যায়। তারা চলে যাওয়ার পর অজ্ঞান সকলকে পাইকগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তিনজনের জ্ঞান ফিরলেও অন্যরা রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অজ্ঞান ছিল। বিষয়টি নিশ্চিৎ করেন আহত শারমিন আক্তার। অপরদিকে একইদিন রাত ৯ টার দিকে রাড়ুলী ইউনিয়নের কাঠিপাড়া গ্রামের আনন্দ দাশের বাড়ীতে দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হয়েছে। এসময় বাড়ীর সকলেই জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে কাঠিপাড়া বাজারে ছিলেন। জানালা ভেঙ্গে চোরেরা ঘরে ঢুকে বাক্স ভেঙ্গে ৫/৬ ভরি স্বর্ণের গহনা নগদ ৮০ হাজার টাকা ও অন্যান্য মালামাল নিয়ে গেছে বলে আনন্দ জানান। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় কোন মামলা বা অভিযোগ হয়নি। পাইকগাছা থানা ওসি রফিকুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এসময় তিনি বলেন, এখনও কোন মামলা হয়নি। তবে এ ঘটনায় কারা জড়িত দ্রুত তাদের খুঁজে বের করে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

