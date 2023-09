জাতীয় নির্বাচন ঠাকুরগাঁওয়ে প্রচারণায় এগিয়ে আ.লীগের এডভোকেট টিটো।

জাতীয় নির্বাচন ঠাকুরগাঁওয়ে প্রচারণায় এগিয়ে আ.লীগের এডভোকেট টিটো।

মোঃ রবিউল ইসলাম Update Time : বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৪ Time View

স্টাফ রিপোটারঃ আগামী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঠাকুরগাঁও-১ আসনে নির্বাচনী এলাকার রাজনৈতিক অঙ্গন এখন সরগরম। ইতোমধ্যেই জোড়ালো হতে শুরু করেছে ঠাকুরগাঁওয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনী হাওয়া। মাঠে নেমেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনয় প্রত্যাশী প্রার্থীরা। নিজ দলের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের কথা তুলে ধরছেন সাধারণ জনগনের কাছে। আর বিভিন্ন জনসভায় আওয়ামী লীগকে হুশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছেন বিএনপি। মাঠ পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায়, এই আসনে প্রচারণার দিক দিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে এগিয়ে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও ঠাকুরগাঁও ১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন ও ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড.অরুনাংশু দত্ত টিটো। তবে বিএনপির মহসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পক্ষ থেকেও করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের সমাবেশ। হুশিয়ারি দেয়া হচ্ছে আওয়ামী লীগকে। আর সরকার দলীয় মনোনয় প্রত্যাশীরা বিভিন্ন স্থানে সরকারের উন্নয়ন মূলক কাজের উদ্বোধন সহ মাঠ পর্যায়ে করে যাচ্ছেন দলীয় সরকারের প্রচারণা। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড.অরুনাংশু দত্ত টিটো বলেন, আমি ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে রাজনীতি তে এসেছি। দীর্ঘদিন সফলতার সাথে রাজনীতি করার পরে আমি যুবলীগের দ্বায়িত্ব পাই। এরপর থেকে এই জেলায় শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করার লক্ষে কাজ করে গেছি। আজও করে যাচ্ছি। ২০০১ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে চলে যাবার পরে আমার উপর বিভিন্ন অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন মামলায় আমাকে জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে। পরে ২০১২ সালে আমি সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি দ্বায়িত্ব হাতে পাই। পরবর্তী ২০১৯ সালে উপজেলা নির্বাচন হয় সেখানে আমি নৌকা নিয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই। আমি বিশ্বাস করি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যেহেতু আমি এতোদূর এগিয়ে এসেছি আমাকে যদি নৌকা প্রতীক দেয়া হয় আমি ১০০% নিশ্চিত আমি এই ঠাকুরগাঁও ১ আসনটি প্রধানন্ত্রীকে উপহার দিতে পাড়বো। ঠাকুরগাঁও-১ আসনের অন্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন,আওয়ামী লীগ থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্ট মন্ডলীর সদস্য ও বর্তমান ঠাকুরগাঁও-১ আসনের সংসদ সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন,জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুহাম্মদ সাদেক কুরাইশী,সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার রায়,সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহেদুল ইসলাম সাহেদ,প্রাক্তন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তাহমিনা আক্তার মোল্লা। তবে নেত্রীর সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য প্রার্থীদের কাছে সর্বোচ্চ নির্দেশনা হবে বলে জানান তাঁরা। বিএনপি থেকে তাদের দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ আসনে ভোটার সংখ্যা ৪ লক্ষ ২১ হাজার ৬ শ ২২। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লক্ষ ১১ হাজার ৫শ ২৬ ও মহিলা ভোটার ২ লক্ষ ১০ হাজার ৯৬ জন। নতুন ভোটার সংখ্যা ৫২ হাজার ৮শ ৪৯জন। ভোটকেন্দ্র মোট ১৭৫টি।

