সবাই কে কাঁদিয়ে চলে গেলেন ঝিনাইদহ উপজেলা আ.লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদ।

সবাই কে কাঁদিয়ে চলে গেলেন ঝিনাইদহ উপজেলা আ.লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদ।

Reporter Name Update Time : বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৭ Time View

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, মরমি কবি পাগলাকানাই স্মৃতি সংরক্ষণ সংসদের আজীবন সাধারণ সম্পাদক, বেড়বাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ঝিনাইদহের সাবেক পিপি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট আব্দুর রশীদ আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে ঢাকায় আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে এবং তিন কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য ভক্ত, অনুসারী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি গত ২২ আগস্ট থেকে বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতলে ভর্তি হয়েছিলেন।

অ্যাডভোকেট আব্দুর রশীদ ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের বেড়বাড়ি গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মৃত আহম্মদ আলী বিশ্বাস।

তার মৃত্যুতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই এমপি, ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি এমপি, ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতির সভাপতি, অ্যাড. রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মো. আকিদুল ইসলাম, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরণ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাদিয়া জেরিন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতি দত্ত, পাগলাকানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবু সাঈদ বিশ্বাস, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল ও ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে শোক জানানো হয়েছে।

এ ছাড়াও তিনি আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ, ফজর আলি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বেড়বাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাড়িবাথান দাখিল মাদ্রাসা, জিয়ানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি থাকার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বাদ আসর ঝিনাইদহ উজির আলি হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ ঈদগাহ ময়দানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জানাজা শেষে বেড়বাড়ি পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category