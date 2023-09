রাংগামাটির বাঘাইছড়িতে কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত!

রাংগামাটির বাঘাইছড়িতে কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত!

লিটন দত্ত। Update Time : বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধি: বাঘাইছড়িতে মারিশ্যা-বাঘাইছড়ি কাঠ ব্যবসায়ী ও জোত মালিক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সভা ২০২৩ অনুষ্ঠিত। বৃহস্পতিবার(৭সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ ঘটিকায় সমিতির প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মামুন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক জমির হোসেন এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জয়াস চাকমা, শিশক রেঞ্জ কর্মকর্তা আব্দুল জলিল, রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ও সমিতির উপদেষ্টা দিলীপ কুমার দাশ,বাঘাইছড়ি উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সমিতির উপদেষ্টা আলী হোসেন, বাঘাইছড়ি পৌরসভার সাবেক প্রশাসক ও সমিতির উপদেষ্টা নিজাম উদ্দিন বাবু প্রমুখ। বক্তারা বলেন, মারিশ্যা বাঘাইছড়ি কাঠ সমিতি শুধু ব্যবসায়ী কল্যাণ সংগঠন নয় এটি পরিনত হয়েছে সমাজকল্যাণ মূলক একটি সংগঠনে, সমিতির পক্ষ থেকে সব সময় দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সহযোগিতা, দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়েতে সহযোগিতা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহযোগিতা সহ সমাজের নানামুখী কল্যাণকর কাজে অবদান রাখছে এই সমিতিটি। সভায় বিগত কমিটি বিলুপ্ত করে পূনরায় নতুন কমিটি গঠন করা হয় সমিতির সদস্যদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে পুনরায় সভাপতি হিসেবে গিয়াস উদ্দিন আল মামুন ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জমির হোসেন কে মনোনীত করা হয়। সাধারণ সম্পাদক জমির হোসেন ১নং সহ সভাপতি হিসেবে ওমর আলী ও ২নং সহ সভাপতি হিসবে ঝুনু গোপাল এর নাম প্রস্তাব করলে সকলে ঐক্যমত প্রকাশ করেন, কমিটির বাকি সদস্যদের পরবর্তীতে যুক্ত করা হবে বলে জানান সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মামুন।

