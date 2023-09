কুমারখালীতে পুর্ব শত্রুতার জের ধরে হামলা আহত- ২

Reporter Name Update Time : শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২১১ Time View

নিজেস্ব সংবাদদাতা :- কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের খোর্দ্দবনগ্রামের আবু ছাম নিজ বাড়ি থেকে শিলাইদহ বাজারে যাওয়ার পথে খোর্দ্দবনগ্রামের শাহাদতের বাড়ির সামনে পৌঁছালে পুর্ব শত্রুরতার জের ধরে পরিকল্পিত ভাবে হত্যার উদ্দেশ্য করে হামলা করে। গত ৭ই সেপ্টেম্বর আনুমানিক ৪:৩০ ঘটিকায় কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের খোর্দ্দবনগ্রামে ঘটনা টি ঘটে বলে জানা যায়। হামলায় আরো আহত হন শিলাইদহ ইউনিয়নের খোর্দ্দবনগ্রামের মো: জালাল শেখ (৫০)। গুরুতর আহত ব্যক্তিদয় চিৎকার করলে এলকার লোকজন ঘটনা স্থল থেকে উদ্ধার করে কুমারখালী উপজেলা ৫০ সজ্জা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করে । হামলায় আবু ছামের মাথার ডান পাশে হাড় মাংস কাটিয়া রক্তাক্ত জখম ও জালাল শেখ গুরুতর আহত হন । উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত ডাক্তারের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন আহত দুইজন কে প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেলাই দিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । আহত ব্যাক্তিদ্বয়ের চাচা, কুদ্দুস শেখ জানান, খোর্দ্দবন গ্রামের, মৃত আফতাব প্রামানিকের ছেলে,মো:হাফিজুর রহমান হাফি (৪০) রমজান পরামানিকের ছেলে,মো: আরমান পরামানিক (৩২) মৃত আফতাব প্রামানিকের ছেলে,মো:শাহাদাৎ পরামানিক (৫০) আব্দুল মান্নান শেখ, হাসমত শেখ, মামুন পরামানিক, সামিদুল পরামানিক, সাইদুল পরামানিক, খবির পরামানিক, হাসান সর্ব সাং খোর্দ্দবনগ্রাম শিলাইদহ ইউনিয়ন থানা কুমারখালী জেলা কুষ্টিয়া। আরো অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জনার নামে কুমারখালী থানাতে একটি লিখিত এজহার দায়ের করেন বলে জানান।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category