বাঘাইছড়িতে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত।

বাঘাইছড়িতে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত।

লিটন দত্ত Update Time : শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১০ Time View

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধি : “পরিবির্তনশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সাক্ষরতা প্রসার” এই প্রতিপাদ্যে বিষয়ের উপর রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে উপজেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে বাঘাইছড়ি উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ ঘটিকায় উপজেলা পরিষদ কার্যালয় হতে র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়, র‍্যালীটি উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এসে আলোচনা সভায় মিলিত হয়। উপজেলা শিক্ষা অফিসার জয়নাল আবেদিন এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুমানা আক্তার।

বাঘাইছড়ি প্রেসক্লাবের সদস্য মাহমুদুল হাসান এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথিদের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহফুজুর রহমান, উপজেলা মৎস কর্মকর্তা নব আলো চাকমা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা আব্দুল হাই, থানার অফিসার ইনচার্জ প্রতিনিধি এ এস আই ওয়াহিদুল আলম। বক্তারা বলেন বর্তমানে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৭৮.০৮ শতাংশ বাকি প্রায় ২৩ শতাংশ নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান দেয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের তাহলেই স্বার্থকতা পাবে এই সাক্ষরতা দিবসের।

