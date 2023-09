অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের উদ্বোধন করলেন হিরো আলম।

নিউজ ডেক্স Update Time : শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৩০ Time View

হবিগঞ্জ থেকে উপহার পাওয়া হিরো আলমের সেই মাইক্রোবাসটি অ্যাম্বুলেন্সে রূপান্তর করে ‘অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস’ হিসেবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বগুড়া সদর উপজেলার এরুলিয়া ইউনিয়নের বানদিঘী গ্রামে হিরো আলমের বাড়ির সামনে থেকে সার্ভিসটির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনকালে হিরো আলম বলেন, মানুষের ভালোবাসায় আলম থেকে আজ আমি হিরো আলম হয়েছি। হবিগঞ্জ থেকে উপহার পাওয়া মাইক্রোবাসটি আমি নিজে ব্যবহার করতে পারতাম অথবা বিক্রি করতে পারতাম। কিন্তু তা না করে এলাকার গরিব ও অসহায় মানুষের কথা চিন্তা করে অ্যাম্বুলেন্সে রূপান্তর করার ঘোষণা দেই।

তিনি বলেন, আরও দুইটি প্রতিষ্ঠান আমাকে দুইটি অ্যাম্বুলেন্স দেবে।

সেই অ্যাম্বুলেন্স দুইটি আমি এলাকার মানুষের সেবার জন্য দিয়ে দেব। অ্যাম্বুলেন্সে ‘৯৯৯’ নম্বর লেখা রয়েছে, গরিব ও অসহায় মানুষ তাদের প্রয়োজনে ফোন করলে সেখানে পৌঁছে যাবে অ্যাম্বুলেন্সটি।

নির্বাচন প্রসঙ্গে হিরো আলম বলেন, আমি এখনও কোনো দলে যোগ দেইনি। আগামীতে যেকোনো দল থেকে নির্বাচন করব। তবে এখনও কোনো দলের সঙ্গেই আমার কথা হয়নি। আগামী সংসদ নির্বাচনে বগুড়ার যেকোনো একটি আসন থেকে নির্বাচন করতে পারি।

হিরো আলম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। গত ৭ ফেব্রুয়ারি হিরো আলমকে উপহার হিসেবে টয়োটা ব্র্যান্ডের নোয়া ১৯৯৮ মডেলের মাইক্রোবাসটি উপহার দেন হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাটের নরপতি গ্রামের শিক্ষক মুখলিছুর রহমান। গাড়িটি পাওয়ার পর পরই সেটিকে অ্যাম্বুলেন্সে রূপান্তরের ঘোষণা দেন হিরো আলম।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category