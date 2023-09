ঝিনাইদহ জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহ্ফিল সভা।।

ঝিনাইদহ জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহ্ফিল সভা।।

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মারুফ Update Time : শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আজ ৯ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে দলটি শোভাযাত্রাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। এবার ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে বিএনপি। ১৬ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি এখন সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনে রয়েছে।

বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি

জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের আজকের এই দিনে। তিনি ছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হন। এরপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৮৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিএনপির হাল ধরেন তাঁরই সহধর্মিণী খালেদা জিয়া। সেই থেকে তিনিই দলের চেয়ারপারসন হিসেবে রয়েছেন।

এখন খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে তাঁর ছেলে তারেক রহমান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কর্মসূচি

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ সকালে দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করে। সকাল সাড়ে ১০টায় দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের প্রতৃক্রতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ, জেলা মহিলা দলের সভাপতি অধ্যাক্ষ কামরুন নাহার লিজি,সাধারণ সম্পাদক সাবেক মহিলা ভাইয়ের চেয়ারম্যান ঝিনাইদহ সদর উপজেলা মোছাঃ তহুরা খাতুন ও জ্যেষ্ঠ নেতারা। সেখানে ফাতিহা পাঠ করা হয়।

বেলা ১১টা শোভাযাত্রা বের করে। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পদক্ষিন করে দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেতা-কর্মীরা শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন- ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আনারুল ইসলাম বাদশা,সাধারণ-সম্পাদক জাহিদুরজামান মনা, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জেদুর রহমান পপ্পু, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি এস এম সমিনুর জ্জামান সমিন, লাইলি বেগম,পলি খাতুন, প্রমুখ। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ বলেন, আজ থেকে ৪৫ বছর আগে দেশের এক চরম ক্রান্তিকালে মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এদেশের মানুষকে একদলীয় দুঃশাসনের জাঁতাকল থেকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। এ শুভদিনে আমি দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী এবং দেশের জনগণকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

তিনি বলেন, বিএনপি গণতান্ত্রিক চেতনায় গণমানুষের দল। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দৃঢ় অঙ্গীকার বিএনপির সব নেতাকর্মী অন্তরে ধারণ করে। বিএনপির ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ মহান দিনে আমি দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীকে দলকে আরও গতিশীল করার ক্ষেত্রে মনেপ্রাণে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমান দুঃসময়ে জনগণকে সংগঠিত করার কোনো বিকল্প নেই। ‘গণতন্ত্রের মা’ এবং জনগণের নাগরিক ও বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষের প্রধান কণ্ঠস্বর খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য সবাইকে একযোগে রাজপথে নামতে হবে। পাশাপাশি দেশের বর্তমান ক্রান্তিকাল অতিক্রমের জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

