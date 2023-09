পুলিশের হামলায় বিএনপি নেতা কর্মী আহত।

মোঃ মামুন হাওলাদার Update Time : শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৭ Time View

মাদারীপুর জেলা প্রতিনিধিঃ মাদারীপুর জেলা কলকিনি উপজেলার বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্রদলেরআ হবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। আব্বার কমিটির পরিস্থিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। নতুন কমিটির নেতা কর্মীরা পুলিশের হামলায় আহত হয়।

হামলায় বাংলাদেশ দল বিএনপির নেতাকর্মীরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। তার সাথে আরও জানাই বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ এখানে যে কেউ রাজনীতি করতে পারবে পুলিশের এই হামলায় আমরা তীব্র নিন্দা জানাই

