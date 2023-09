ফরিদপুর দুই আসনে কে এই জাদুর অধিনায়ক প্রেমিক জানতে চায় স্মাট বাংলাদেশের জনগণ।

ফরিদপুর দুই আসনে কে এই জাদুর অধিনায়ক প্রেমিক জানতে চায় স্মাট বাংলাদেশের জনগণ।

হৃদয় খান সুমন Update Time : শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৯ Time View

স্টাফ রিপোর্টারঃ আজ ৯/০৯/২০২৩ বিকাল ২-৪০ মিনিট সময় শুরু হয়,গনসংযোগ ফরিদপুর ২ আসনের নেতার সঙ্গে থাকেন বিভিন্ন উপজেলার সহ নেতারা বাংলাদেশ আওয়ামী মৎস্য জীবী লীগ আহবায়ক দেলোয়ার হোসেন বিস্বাস যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান মিজান তালুকদার নগরকান্দা এবং সালথা উপজেলার যুগ্ম আহবায়ক হৃদয় খান সুমন আরো অনেকে স্থানীয় নেতা কর্মী জানান চর্যোরশরদি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সফিকুল ইসলাম সফিক সহ সবাই বলেন আব্দুস সোবহান শুধু নেতা তিনি মানুষ প্রেমিক জাদুকর, তিনি জানেন মানুষকে কিভাবে ভালবাসতে হয়, আব্দুস সোবাহান এমপি হওয়া মানে দেশের উন্নয়ন, তার থেকে রঙিন স্বপ্ন দেখি , তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী মৎস্য জীবী লীগ সভাপতি ফরিদপুর জেলার, তার বড় পরিচয় তিনি এ দেশের গর্ভের সন্তান

এবং বিভিন্ন সময়ের কার্যক্রম করে যাচ্ছেন আব্দুস সুবাহান যেমন -বস্ত্র দান, গরিব অসহায়দের খাদ্য যোগান,অসুস্থ লোকের সেবা করার জন্য অর্থ দান, পড়ালেখার জন্য ,খরচ বাবদ, কন্যা সন্তানের বিয়ের খরচ, মসজিদ মাদ্রাসা ও স্কুল, মন্দিরসহ বিভিন্ন ধরনের দেশীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজে যোগদান-

অনেক গাড়ি বহর নিয়ে রাস্তায় ছুটে আসেন আব্দুস সোবাহান,প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়ে নৌকায় ভোট চান, আরো বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে আমি সবার কাছে বিশেষ করে নৌকায় ভোট চাই এবং আমি আব্দুস সোবাহান ফরিদপুর দুই আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী আমি আশাবাদী নৌকার নমিনেশন আমাকেই দিবেন

সরকার, নৌকার কোন বিকল্প নাই নৌকা মানেই উন্নয়ন নৌকা মানেই শান্তি তাই সবাই দলবল নির্বিশেষে

নৌকায় ভোট দিবেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধু মন্ত্রী নন তিনি এদেশের আমাদের জাতির অহংকার তিনি না হলে আজ স্মার্ট বাংলাদেশ হতো না আমি গণসংযোগে আজ নগরকান্দায় বিভিন্ন জায়গা ছুটে আসলাম সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন ওপ্রধান মন্ত্রীর জন্য দোয়া করবেন, জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক দেশের মানুষের

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category