মাদারীপুরে একুশে টেলিভিশনের সাংবাদিকসহ ৪ সাংবাদিকের উপর হামলা।

সোহাগ হাসান Update Time : শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৯ Time View

মাদারীপুর প্রতিনিধিঃ মাদারীপুরে একুশে টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধিসহ ৪ জন সাংবাদিকদের উপর হামলা করে ক্যামেরা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে কুমার নদ দখলকারী দুস্কৃতকারীরা। দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে মাদারীপুরের বিসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। কুমার নদ দখল করে স্থাপনা করার সংবাদ সংগ্রহ করতে একুশে টেলিভিশনের মাদারীপুর জেলা প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম পলাশসহ জেলায় কর্মরত ৪জন সাংবাদিক মাদারীপুরের বিসিক এলাকার স-মিল এলাকায় যায়। তারা নদী দখলের ভিডিও নিতে গেলে স্থানীয় মাহাবুরসহ ৪ পাঁচজনের নেতৃত্বে আরও ৮/১০ এসে কি করছি জানতে চায়। সাংবাদিকরা নদী দখলের উপর নিউজ করার কথা বললে ক্ষিপ্ত হয়ে সাংবাদিকের উপর হামলা চালায়। সাংবাদিকের ক্যামেরা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। সেই স্থান থেকে সাংবাদিকরা কৌশলে বের হয়ে এসে মাদারীপুর থানায় যায়। সেখানে মৌখিকভাবে মাদারীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোয়ার হোসেন চৌধুরী লিখিত অভিযোগ করতে বলেন। এ বিষয় মাদারীপুর পুলিশ সুপার মো. মাসুদ আলম ঘটনা জেনে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেয়

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category