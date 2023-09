রাজশাহীর দুর্গাপুরে সাপের কামড়ে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দু’জনের মৃত্যু।

রাজশাহীর দুর্গাপুরে সাপের কামড়ে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দু’জনের মৃত্যু।

রহিদুল ইসলাম Update Time : শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৯ Time View

রাজশাহীঃ রাজশাহীর দুর্গাপুরে সাপের কামড়ে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। পৃথক ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। শনিবার ভোর রাতে দিয়া খাতুনকে সাপে কামড় দিলে প্রথমে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অপরদিকে, একই দিন দুপুর ১২টার দিকে নির্মাণাধীন বাড়ির কার্নিশে খড় শুকাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হৃদয় ঘটনাস্থলেই মারা যায়। মিঠুন আলীর নির্মানাধীন বাড়ির উপর দিয়ে গভীর নলকূপের একটি বৈদ্যুতিক লাইন ছিলো। সেটি অপসারণের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে লিখিত আবেদন করেছে মিঠুন আলী। কিন্তু পবিস কর্তৃপক্ষ আবেদন আমলে না নেয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মিঠুন আলী দাবি করেন। পরিবার স্বজনদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, পৌর সদরের মহিলা কলেজ গেট এলাকার নুরুল ইসলামের কন্যা দিয়া খাতুন (১৬) সাপের কামড়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। এর আগে তাকে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। দিয়া খাতুন দুর্গাপুর ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেণীর প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। অপরদিকে, উপজেলার যুগীশো গ্রামের মিঠন আলীর পুত্র হৃদয় (১২) বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে মারা গেছে। হৃদয় যুগীশো উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র বলে জানা গেছে। দুর্গাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ নাজমুল হক (ওসি) বলেন, পৃথক প্রাণহানির ঘটনায় থানায় জিডি করা হয়েছে। তবে উভয়ের পরিবারের কারো কোনো আপত্তি না থাকায় মরদেহ দাফনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

