উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে চাকরি না পাওয়ায় পরীক্ষার সনদ ভিজিয়ে গোসল করলেন অসহায় সাজ্জাদ।

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে চাকরি না পাওয়ায় পরীক্ষার সনদ ভিজিয়ে গোসল করলেন অসহায় সাজ্জাদ।

সাগর Update Time : রবিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৬ Time View

পটুয়াখালী প্রতিনিধিঃ পটুয়াখালী মহিপুর উপজেলার মুসুলিয়াবাদ গ্রামের মোঃ খলিলুর রহমানের ছেলে মোঃ সাজ্জাদ হোসেন সাগর(২৫) নামের এক যুবক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে পথে পথে ঘুরে মিলাতে পারেনি একটি চাকরি! দারিদ্র্যতার ভিতর দিয়ে অনেক কষ্টে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করার পর, পরিবারের বড় ছেলে হিসাবে প্রায় সকল দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ে।

কোথাও চাকরির সন্ধানে গলে হতাশা এবং হয়রানির শিকার হয়েছে একাধিক বার। সরকারি চাকরিতে লাগে জামানত আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে লাগে অভিজ্ঞতা, এদিকে দরিদ্র পরিবারে দু’বেলা খাবার জোটানো দায় চোখের সামনে আপনজনদের অসহায়ত্ব দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সাজ্জাদ!

এবং সকল পরীক্ষার মূল সনদপত্র পানিতে ভিজিয়ে রেখে সেই পানি পান করে সঙ্গে পরীক্ষা সনদ ভেজানো পানি দিয়ে গোসল করে পড়ালেখার উপর তিব্র নিন্দা এবং ঘৃণা প্রকাশ করে। এবিষয়ে তার বাবা খলিলুর রহমান বলেন সরকারি কোন সহযোগিতা বা সরকারি কোন চাকরি পেলে হয়তো আমাদের জীবন বদলে যেতো।

তিনি আরও বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি তার ছেলের কোন একটা সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে ভালো কোন চাকরিৱ ব্যাবস্থা করে দেয়, তাহলে হয়তো পরিবারের অসচ্ছলতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারবো। সাজ্জাদের বাবা আশা রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ছেলের স্বপ্ন পূরণ করতে সাহায্য করবেন।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category