গাজীপুর সিটি করপোরেশন ভারপ্রাপ্ত মেয়র কিরণের বিদায়, প্রথম নারী মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণ সোমবার।

স্টাফ রিপোর্টাঃ গাজীপুরঃ ১১টি সিটি করপোরেশনের মধ্যে আয়তনের দিক থেকে দেশের সর্ববৃহৎ হলো গাজীপুর সিটি করপোরেশন। দীর্ঘ ২১ মাস দায়িত্ব পালনের পর নগরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মো. আসাদুর রহমান কিরণের বিদায় অনুষ্ঠান রোববার (১০ সেপ্টেম্বর) সিটি করপোরেশনের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) বৃহত্তম এ সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত প্রথম নারী মেয়র জায়েদা খাতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র, কাউন্সিলর এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিদায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শফিউল আজম, সচিব আব্দুল হান্নান, প্যানেল মেয়র আব্দুল আলিম, এড.আয়েশা আক্তারসহ অন্যান্য কাউন্সিলরগণ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও দলীয় নেতাকর্মীবৃন্দ। বিদায় অনুষ্ঠানে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণ বলেন, আজকে আমি চলে যাচ্ছি। আমি আগামীকাল সোমবার ১২ টা পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবো। আগামীকাল নতুন মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন জায়েদা খাতুন। তিনি যদি মনে করেন, তার কখনো সহযোগিতা দরকার, আমরা তাকে সহযোগিতা করবো। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে গাজীপুর সিটি করপোরেশনে ভারপ্রাপ্ত মেয়র হিসেবে দুই বার দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দিয়েছেন। এই জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি আমার দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বিদায়ী ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণ মহানগরীর ৪৩নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে ২১ মাস দায়িত্ব পালন শেষে রোববার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে। তিনি গত ২০১৩ সালে বিএনপি সমর্থিত গাজীপুর সিটির প্রথম নির্বাচিত মেয়র অধ্যাপক এম এ মান্নান সাময়িক বরখাস্ত হলে ২৭ মাস ১৩ দিন সিটির ভারপ্রাপ্ত মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০১৮ সালে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে জয়লাভ করে এডভোকেট মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। সেবারও টঙ্গী ৪৩নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন কিরণ। নির্বাচনের ৩ বছর পর গত ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কটুক্তির পর আওয়ামী লীগ থেকে ও পরে মেয়র পদ থেকে জাহাঙ্গীর আলমকে সাময়িক বরখাস্ত করার পর দ্বিতীয় দফায় তিনি ভারপ্রাপ্ত মেয়রের দায়িত্ব পান। এদিকে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের তৃতীয় পরিষদের নির্বাচিত মেয়র জায়েদা খাতুন সোমবার মেয়র হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। এ উপলক্ষে গাজীপুর মহানগরীর বঙ্গতাজ অডিটোরিয়ামে অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া নগর ভবনে করা হয়েছে আলোক সজ্জা। উল্লেখ্য, গত ২৫ মে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে স্বতস্ত্রপ্রার্থী জায়েদা খাতুন আওয়ামীলীগের প্রার্থী আজমত উল্লা খানকে ১৬ হাজার ১৯৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। জায়েদা খাতুনের প্রাপ্ত ভোট ছিল ২ লাখ ৩৮ হাজার ৯৩৪টি। গাজীপুর সিটির প্রথম নগর মাতা জায়েদা খাতুন হলেন সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের মা।

