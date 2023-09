শ্যামনগর থানা পুলিশের অভিযানে শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীসহ আটক ৩।

মো: ইয়াছিন আলম Update Time : রবিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

প্রতিনিধি শ্যামনগর(সাতক্ষীরা): সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৫০০ গ্রাম অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ শীর্ষ দুই মাদক ব্যবসায়ী ও একজন নিয়মিত মামলার আসামিসহ ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার কাজী মনিরুজ্জামান (পিপিএম) এর নির্দেশনা ও অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছেন শ্যামনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আবুল কালাম আজাদ। এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার (৯ই সেপ্টেম্বর)রাতে শ্যামনগর থানার উপপরিদর্শক দীপক কুমার ঘোষের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের হরিনগরে অভিযান চালিয়ে ৫০০গ্রাম গাঁজাসহ সিংহড়তলী এলাকার ফজলুল মোড়লের ছেলে আরাফাত হোসেন সোহাগ (২৫) ও বাদঘাটা গ্রামের মৃত সুন্নত গাজীর ছেলে নিজাম গাজী (৪০)কে আটক করে। অন্য এক অভিযানে পাতড়াখোলা গ্রামের মোঃ রাশিদুল সরদার ছেলে মোঃ নুর ইসলাম সরদার(৩০)কে নিয়মিত মামলায় আটক করে। আটককৃতদের রবিবার (১০ই সেপ্টেম্বর) আদালতের মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানান থানা কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, বাংলাদেশ সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে। একই সাথে জেলা পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশনানুযায়ী মাদক নির্মূলে শ্যামনগর থানা বদ্ধপরিকর। মাদক নির্মূলে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে এরই ধারাবাহিকতায় মুন্সীগঞ্জের হরিনগর এলাকা থেকে ৫০০ গ্রাম গাঁজা সহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

