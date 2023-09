নীলফামারীর ডিমলায় অস্ত্র সহ পিচ্চি লিটন গ্রেফতার..

নীলফামারীর ডিমলায় অস্ত্র সহ পিচ্চি লিটন গ্রেফতার..

নাসিফ মাহামুদ গাজী Update Time : সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

নীলফামারী প্রতিনিধিঃ নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় বেশ কিছুদিন ধরে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ছিনতাই এর ঘটনা ঘটে আসছে বলে জানা যায়।এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে নীলফামারী র‍্যাব -১৩,সিসিপি -২ গোয়েন্দা তৎপরতা শুরু করে।এরই ধারাবাহিকতায় নীলফামারী র‍্যাব-১৩,ত্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি -২ এর একটি আভিযানিক দল আজ সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ০২.০০ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ,নীলফামারী জেলার ডিমলা থানাধীন ভেন্টিয়া পাড়া গ্রামে অস্ত্র বেচাকেনার উদ্দেশ্যে কতিপয় অস্ত্র ব্যাবসায়ী অবস্থান করছে।এর পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যাবের আভিযানিক দলটি এই এলাকায় পৌঁছালে র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে মোঃ তরিকুল ইসলাম পিচ্চি লিটন (৩৩) পিতা-মৃতআমিনুর রহমান সাং কচুকাটা থানা জেলা নীলফামারী আটক করা হয়।পরবর্তীতে এলাকার জনগণের উপস্থিতিতে ধৃত আসামীর দেহ তল্লাশিকালে ১টি বিদেশী পিস্তল ও ২ রাউন্ড গুলিভর্তি ১টি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে ধৃত আসামী মোঃ তরিকুল ইসলাম পিচ্চি লিটন (৩৩) তার কাছে থাকা অস্ত্রটি ছিনতাই এবং বিভিন্ন নাশকতার কাজে ভাড়া দিত এবং নিজেও ব্যাবহার করত।আসামীর সাথে জড়িত অন্যান্য অপরাধীদের গ্রেফতারে র‍্যাবের তথ্য ও গোয়েন্দা অনুসন্ধান চলমান রয়েছে বলেছে জানিয়েছেন কমান্ডার আরাফাত ইসলাম রংপুর র‍্যাব-১৩।

