মশার আবাসস্থল ধ্বংস করি, মশামুক্ত বাংলাদেশ গড়ি’ শিক্ষার্থীদের মাঝেঃ ওয়াল্টন।

মশার আবাসস্থল ধ্বংস করি, মশামুক্ত বাংলাদেশ গড়ি’ শিক্ষার্থীদের মাঝেঃ ওয়াল্টন।

রহিদুল ইসলাম, Update Time : সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৮ Time View

রাজশাহীঃ রাজশাহীতে স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে ওয়ালটন। দেশের অন্যতম শীর্ষ এই ব্যবসায়ীক গ্রুপটির রাজশাহীর কর্মকর্তারা শিক্ষার্থীদের নিয়ে ডেঙ্গু সচেতনতামূলক সমাবেশ করেছেন। এই সমাবেশ থেকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি শিক্ষার্থীদের সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, সবাই সচেতন থাকলেই ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ সম্ভব। ‘মশার আবাসস্থল ধ্বংস করি, মশামুক্ত বাংলাদেশ গড়ি’ শ্লোগানে সোমবার সকালে রাজশাহী নগরীর বিবি হিন্দু একাডেমির শিক্ষার্থীদের নিয়ে ওয়ালটনের উদ্যোগে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল প্রাঙ্গনেই আয়োজিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আবদুল হামিদ সরকার টেকন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘এবার সারাদেশে খুব আশঙ্কাজনকভাবে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এডিস মশা থেকে এই রোগটা ছড়ায়। সে জন্য আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। এই সতর্কতা সৃষ্টির জন্যই আজ আমরা এসেছি। আমরা সবাইকে বলব- দিনে ও রাতে ঘুমানোর সময় মশারি টানিয়ে নেব। বাড়ির আশপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখব। বাড়ির চারপাশে ও ছাদে ভাঙা জিনিসপত্রে যেন বৃষ্টির পানি না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখব।’

এ সময় বিবি হিন্দু একাডেমির প্রধান শিক্ষক রাজেন্দ্রনাথ সরকার, ওয়ালটনের রাজশাহী জোনের এরিয়া ম্যানেজার বানিজ মিয়া, রিজিয়নাল ক্রেডিট ম্যানেজার সাফায়েত চৌধুরী, ডেপুটি ম্যানেজার (হায়ার) সজিব হাসান, রাজশাহী নগরীর আলুপট্টি ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজার শাহাদত হোসেন, সাহেববাজার ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজার দেওয়ান শাহ আলম, সিঅ্যান্ডবি মোড় প্লাজার ম্যানেজার আলতাফ উদদৌলা, সপুরার ম্যানেজার মো. শাহ আলম, হাদির মোড়ের স্বপন কুমার কুন্ডু এবং আমচত্বর ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজার রিপন খান উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ডেঙ্গু সচেতনতা সৃষ্টিতে নগরীর আলুপট্টি মোড় থেকে ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে একটি র‌্যালি বের করা হয়। র‌্যালিতে ওয়ালটনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন। বিবি হিন্দু একাডেমিতে গিয়ে এই সমাবেশ শেষ হয়। সেখানে শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমাবেশের পর ডেঙ্গু সচেতনতায় এডিস মশার আবাসস্থল ধ্বংস ধ্বংস করা হয়। এ সময় শিক্ষার্থীদের সুরক্ষিত রাখতে স্কুলের আশপাশে ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করার পাশাপাশি মশা নিধনকারী ওষুধ স্প্রে করা হয়।

