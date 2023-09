শিক্ষা ও গবেষণার গুনগত মানোন্নয়ন করতে নির্দেশঃ রুয়েট ভিসি।

শিক্ষা ও গবেষণার গুনগত মানোন্নয়ন করতে নির্দেশঃ রুয়েট ভিসি।

Reporter Name Update Time : সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৬ Time View

রাজশাহীঃ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) শিক্ষা ও গবেষণার গুনগত মানোন্নয়ন করতে এবং কিউএস র‌্যাকিংয়ে অগ্রগতির বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম। আজ সোমবার( ১১ সেপ্টেম্বর) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত গবেষণা ও সম্প্রসারণ দপ্তর এবং ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেলের (আইকিউএসি) এক সমন্বয় সভায় তিনি এই নির্দেশ দেন। রুয়েটের কিউএস র‌্যাকিং কমিটির সভাপতি এবং গবেষণা ও সম্প্রারণ দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ফারুক হোসেন এই সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সমন্বয় সভায় রুয়েটের বিভিন্ন ইন্সটিটিউটের পরিচালক, অনুষদের ডীন, দপ্তর প্রধান, বিভাগীয় প্রধান এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার আরিফ আহম্মদ চৌধুরী সহ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

