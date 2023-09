শেরপুরে স্মার্ট বাংলাদেশ গণমাধ্যম ব্যক্তির করণীয় শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

শেরপুরে স্মার্ট বাংলাদেশ গণমাধ্যম ব্যক্তির করণীয় শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৫ Time View

স্টাফ রিপোর্টার: স্মার্ট বাংলাদেশ` গণমাধ্যম ব্যক্তির করণীয় শীর্ষক এক সেমিনার শেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ১১ সেপ্টেম্বর বিকেলে জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল খায়রুমের সভাপতিত্বে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ আঞ্চলিক তথ্য অফিসের উপ প্রধান তথ্য অফিসার মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুকতাদিরুল আহমেদ। আরও বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ তথ্য অফিসার মনিরুজ্জামান, শেরপুরের ভারপ্রাপ্ত তথ্য অফিসার ইব্রাহিম মোল্লা সুমন, শেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি এডভোকেট রফিকুল ইসলাম আধার, সাবেক সভাপতি শরিফুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আদিল মাহমুদ উজ্জ্বল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মেরাজ উদ্দিন, সাবিহা জামান শাপলা, সিনিয়র সহসভাপতি মলয় মোহন বল, সিনিয়র সাংবাদিক এমএ হাকাম হীরাসহ আরও অনেকে। সভায় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য সাংবাদিকরা ভূমিকা রাখবেন বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। একইসাথে শেরপুর জেলাকে প্রথম স্মার্ট জেলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন অংশগ্রহণ কারীরা।

