শৈলকুপায় হাঁস নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫।

শৈলকুপায় হাঁস নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫।

Reporter Name Update Time : সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৬ Time View

ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধিঃ ঝিনাইদহের শৈলকুপায় হাঁস চুরিকে কেন্দ্র করে দুই দল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯ টার দিকে একই উপজেলার গোকুলনগর গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে একজন টেঁটাবিদ্ধ সহ ৫ জন আহত হয়েছে ।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সাত দিন আগে পাশের গ্রামের নিল চাঁদ গোকুল নগর গ্রামের কিতাব খা এর পাতি হাস চুরি করে। পরে এই ঘটনা নিয়ে আমজাদ বিশ্বাস ও শুকুর আলীর সমর্থকদের মাঝে উত্তেজনা চলে আসছিলো। তারই জ্বের ধরে আমজাদের সমর্থকরা শুকুর আলীর সমর্থক সেকেন্দার আলীকে বেধড়ক মারধর করে। সেই ঘটনায় থানায় একটি মামলাও দায়ের হয়। গতকাল আমজাদ এর সমর্থকরা মামলা থেকে জামিন হয়ে এসে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য শুকুর আলীকে হুমকি প্রদান করেন।

আজ সকালে শুকুর আলীর ভাই মাঠে গেলে আমজাদের সমর্থকদের সাথে তর্কবিতর্ক হয়। এই ঘটনার জের ধরে আমজাদের শতাধিক সমর্থকরা সকাল ৯ টার সময় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে শুকুর আলী বিশ্বাসের বাড়িতে হামলা চালায়। এসময় আহত হয় ৫ জন। আহতদের মধ্যে আলমগীর হোসেন নামের একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। তার বাম পায়ে টেটা বিদ্ধ হয়েছে।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, গোকুলনগর গ্রামের দুই পক্ষের মাঝে মারামারি হয়েছে। এতে ৫ জন আহত হয়েছে। গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন শান্ত।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category