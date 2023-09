ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের মারামারির জের কালকিনিতে ছাত্রদলের ৯ নেতার বিরুদ্ধে মামলা।

মোঃ মামুন হাওলাদার Update Time : মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মাদারীপুর প্রতিনিধিঃ আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মাদারীপুরের কালকিনিতে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে মারামারি ঘটনায় ছাত্রদলের ৯ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে ছাত্রলীগের এক শীর্ষ পর্যায়ের নেতা।আজ সোমবার সকালে মামলা সুত্রে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এ মামলার আসামীরা হলেন উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম হাওলাদার, সদস্য সচিব মোঃ সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক সজল বেপারি, যুগ্ম আহ্বায়ক সরাফত বেপারী,

যুগ্ম আহ্বায়ক ইমারাত হোসেন ইমু, কালকিনি পৌরসভা ছাত্রদলের আহ্বায়ক হাসান হাওলাদার, সদস্য সচিব আমিনুল ইসলাম, কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক

মাজাহারু শিকদার, সদস্য সচিব শাহীন বেপারি।

মামলা ও দলীয় সুত্রে জানাগেছে, আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষে সম্প্রতি কালকিনি উপজেলা, পৌরসভা ও কলেজ ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণা করে জেলা ছাত্রদল। ওই নতুন কমিটির উদ্যোগে গত শনিবার সন্ধ্যায় কালকিনি হাসাপাতালের সামনে থেকে একটি আনন্দ মিছিল বের করে। কিন্তু পরে খবর পেয়ে কালকিনি থানা পুলিশ ও উপজেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বাধার মুখে পড়ে ওই আনন্দ মিছিলটি পন্ড হয়ে যায়।এ বিষয়টি নিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মাঝে উত্তেজনা চলে আসছিল।এ নিয়ে গত রোববার পূণরায় উপজেলা ছাত্রদলের কিছু নেতাকর্মীদের সঙ্গে উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তপন বেপারীর মারামারি হয়ে।এতে তপন বেপারী আহত হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। তার এ আহতের ঘটনায় উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিন ফকির বাদী হয়ে রোববার রাতে কালকিনি থানায় ৯জন ছাত্রদল নেতাকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন।

এ বিষয় কেন্দ্রীয় বিএনপির গণ শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান খোকন তালুকদার জানান,ছাত্রদলের নতুন কমিটি একটি আনন্দ মিছিল বের করলে সেখানে পুলিশ ও ছাত্রলীগ মিলে ছাত্রদলের মিছিলটি পন্ড করে দেয়।এর জের ধরে পূণরায় আমাদের ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের উপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ।এখন আবার একটি মিথ্যা মামলা দিয়ে ছাত্রদলের নেতাদের এলাকা ছাড়া করার পায়তারা চলছে।এ মিথ্যা মামলার ঘটনার তিব্র নিন্দা জানাই।

উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিন ফকির জানান, আমাদের উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তপন বেপারীর উপর বিনা কারনে হামলা চালিয়েছে ছাত্রদল,তাই আমি মামলা করেছি।

এ ব্যাপারে কালকিনি থানার ওসি নাজমুল হাসান জানান, ছাত্রলীগ নেতার উপর হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

