ঝিনাইদহে নিখোঁজের ১১ ঘন্টা পর শিশুর মরদেহ উদ্ধার।

মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় নিখোঁজের ১১ ঘন্টা পর বাড়ির পাশের ডোবা থেকে জান্নাতি খাতুন (০৬) নামের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ১২নং নিত্যানন্দনপুর ইউনিয়নের বাগুটিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বাগুটিয়া গ্রামের খোকন ভূঁইয়ার কন্যা জান্নাতি খাতুন।

স্থানীয়রা জানান, শিশুটি সোমবার বেলা ১২টা দিকে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে রাস্তার ধারে সোনপাপড়ি কিনতে যেয়ে নিখোঁজ হয় বলে জানা যায়। তবে পরিবারের অভিযোগ শিশুটিকে প্রথমে ধর্ষণ করা হয় এবং তারপর হত্যা করে ডোবায় ফেলে দেওয়া হয়। শিশুটির পিতা খোকন ভূঁইয়া বলেন, তার শিশু কন্যা জান্নাতি সোমবার ১২টার দিকে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে সে রাস্তার ধারে সোনপাপড়ি কিনতে যায়। এরপর আর বাড়ি ফিরে আসেনি জান্নাতি। বাড়ির পাশের বিভিন্ন পুকুরে সারাদিন তাকে খোঁজাখুঁজির পরও পাওয়া না গেলে তিনি শৈলকুপা থানায় একটি জিডি করেন। হঠাৎ রাত ১১টার দিকে জান্নাতির মরদেহ বাড়ির পাশের একটি ডোবা পুকুরে ভাসতে দেখেন তারা। এ পুকুরেও তিনি তার মেয়েকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেন বলে জানান। তার ডান হাতে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। শিশুটির পিতার অভিযোগ করেন, আমার মেয়ের কানে সোনার রিং ছিল কিন্তু ডোবায় লাশ পাবার পর আর কানের রিং পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আর বলেন, আমার মেয়েকে হত্যা করে লুকিয়ে রাখা হয়। এরপর রাতের যেকোনো সময় তাকে ডোবায় ফেলে দেওয়া হয়।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বলেন, বাগুটিয়া গ্রামের ডোবা থেকে জান্নাতি নামের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার হাতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তদন্ত চলমান রয়েছে। দ্রুতই ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

