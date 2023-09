ঝিনাইদহে ভায়ের হাতে ভাই খুনের অভিযোগ।

ঝিনাইদহে ভায়ের হাতে ভাই খুনের অভিযোগ।

Reporter Name Update Time : মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৪ Time View

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার সাবেক বিন্নি গ্রামে মোমিনুর রহমান (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবেশীদের দাবি তাকে হত্যা করা হয়েছে। আপন ভাই শামিমের মারধরের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে।

অন্যদিকে নিহত মোমিনুর রহমানের ভাই স্থানীয় ইউপি মেম্বর শামিম হোসেন বলেছেন ইটের উপর পড়ে আঘাতজনিত কারণে তার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যু নিয়ে পাল্টাপাল্টি অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিবেশীর বরাত দিয়ে চাঁদপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কামাল হোসেন জানান, গত বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টম্বর) রাতে মোমিনুর রহমান ও তার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। এ সময় তার স্ত্রী ভাসুর ইউপি মেম্বার শামিমকে ডেকে নিয়ে আসে। এ সময় শামিম কাঠের বাটাম দিয়ে মোমিনুর রহমানকে আঘাত করলে গুরুতর আহত হন। তাকে প্রথমে ঝিনাইদহ ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ে মঙ্গলবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। চেয়ারম্যান কামাল হোসেন আরও জানান, শাসন করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে তার কাছে গ্রামের অনেকেই বলেছেন। এ রিপোর্ট পাঠানো পর্যন্ত মোমিনের লাশ গ্রামের বাড়ি পৌঁছায়নি। এ ব্যাপারে নিহতর ভাই ইউপি সদস্য শামিম হোসেন জানান, ঝগড়ার সময় অসাবধানতাবশত মোমিন ইটের ওপর পড়ে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। তাকে কোন আঘাত করা হয়নি বলেও তিনি দাবি করেন।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি আবু আজিফ জানান, তিনিও শুনেছেন ইটের উপর পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। লাশের ময়না তদন্ত হলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে। তবে পরিবার থেকে কোন অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

