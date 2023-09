দলকে ভালোবেসে নৌকার আদলে চুল কাটিয়ে আলোচনায় ২ যুবক।

দলকে ভালোবেসে নৌকার আদলে চুল কাটিয়ে আলোচনায় ২ যুবক।

দলের প্রতি ভালোবাসায় দলীয় প্রতীক নৌকার আদলে নিজের চুল কেটেছেন ঝিনাইদহের দুই যুবক রনি ও ওমর। নিজের মাথার চুলের কাটিং পরিবর্তন করে দলীয় প্রতীক ‘নৌকা’ বানিয়ে এলাকায় হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন তারা। মিছিল-মিটিং সবখানেই তাদের সরব উপস্থিতি সকলের মাঝে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। রনি ঝিনাইদহের হলিধানী ইউনিয়নের শালিয়া গ্রামের বাসিন্দা ইনতাজ মন্ডলের ছেলে এবং একই ইউনিয়নের কোলা গ্রামের বাসিন্দা আতর আলীর ছেলে ওমর। রনি পেশায় রাজমিস্ত্রি ও ওমর অনিয়মিত ইজিবাইক চালক। সদর উপজেলার রশীদ বাউল জানান, ভালোবাসা প্রকাশে কত কিছুই করে। খেটে খাওয়া মানুষ রনি মন্ডল ও ওমর আলীর ব্যতিক্রমী চুলের কাটিং মানুষকে নজর কাড়তে বাধ্য করছে। একনজর দেখতে সবসময় তাদের চারপাশে মানুষের ভিড় লেগেই আছে। রনি তার মাথায় ডিজাইন করে ৫টি নৌকা আর ওমর বানিয়েছেন ৪টি। এলাকাবসী মামুন জানান, এগুলা দলের প্রতি চরম ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। তারা দরিদ্র হলেও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তাদের এই ভালোবাসা অনন্য উদাহরণ। গ্রামের রাস্তায়, চায়ের দোকানে এমনকি মিছিলেও এই চুলের কাটিং নিয়ে চলছে তাদের সরব উপস্থিতি। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মতামত পাচ্ছেন নিয়মিত। ওমর আলী বলেন, এই ইউনিয়নের ঢাকাপাড়ার সরকারি খাসজমিতে বসবাস থাকতাম। আমার স্ত্রী অনেক আগে আমাকে ছেড়ে সন্তানদের নিয়ে চলে গেছে। এরপর আর সংসার করা হয় নাই। অটো চালিয়ে দিন জীবন যাবন করি। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি। আমার কোনো চাওয়া পাওয়া নাই। আমি আওয়ামী লীগকে ভালোবেসে মাথার চুল কেটে নৌকা বানিয়েছি। রনি বলেন, আমি পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। আমাদের কোনো চাওয়া পাওয়া নেই। আমরা সত্যিই শেখ হাসিনাকে ভালোবাসি। আওয়ামী লীগকে ভালোবাসি, তাই চুল কেটে নৌকা বানিয়েছি। হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবদুর রশিদ বলেন, আমরা অত্যন্ত খুশি কারণ আওয়ামী লীগকে অনেকেই ভালোবাসে কিন্তু এমন ব্যতিক্রমী ভালোবাসা সত্যিই বিরল।

