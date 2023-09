রংপুরে ডিজিটাল ট্রাফিক সিগন্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর শুভ উদ্বোধন।

এ.টি.এম আরাফাত রহমান Update Time : মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বিশেষ প্রতিনিধি :: আজ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রোজ মঙ্গলবার রংপুর নগরীর জাহাজ কোম্পানি মোড়, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় এবং লালকুঠি মোড়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপনকৃত ডিজিটাল ট্রাফিক সিগন্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধকঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার), উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রুহুল আমিন মিঞা। উক্ত কাজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানঃ মেসার্স সৈয়দ মঞ্জুরুল কবির।

ঠিকানাঃ নিউ ইস্কাটন রোড ঢাকা, ১২০৭। স্থাপিত এই ডিজিটাল ট্রাফিক সিগন্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি ০২ ভাবে কাজ করবে ম্যানুয়ালি (রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে) এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রি-প্লান করে সময় সেট করতে হয়।

উদ্বোধন পরবর্তীতে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের যৌথ উদ্যোগে জোড়ালোভাবে সচেতনামূলক প্রচারাভিযান চলবে। পরীক্ষামূলকভাবে ম্যানুয়ালি (রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে) এবং স্বয়ংক্রিয় এই ডিজিটাল ট্রাফিক সিগন্যাল চালু করা হয়। ট্রাফিক পুলিশ সবুজ, হলুদ ও লাল বাতির মাধ্যমে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। চালকদের মধ্যেও এ সিগনাল পদ্ধতি মানার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

যানজট নিরসনে এই ডিজিটাল ট্রাফিক সিগন্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

