রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ডিবি পুলিশের অভিযানে ৫২ কেজি গাঁজাসহ ৪ মাদককারবারি আটক।

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ডিবি পুলিশের অভিযানে ৫২ কেজি গাঁজাসহ ৪ মাদককারবারি আটক।

Reporter Name Update Time : মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৬ Time View

রাজশাহী প্রতিনিধিঃ রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ৫২ কেজি গাঁজাসহ সংঘবদ্ধ চক্রের চারজন মাদককারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে রাজশাহী জেলার ডিবি পুলিশ। সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় গোদাগাড়ী থানাধীন চাপাল গ্রাম হতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, মহানগরীর রাজপাড়ার মহিষবাথান এলাকার মৃত নূর আক্কাশের ছেলে জামিল (৩৪), গোদাগাড়ী থানাধীন ভাগাইল গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে শাকিব ইসলাম (২২), মহানগরীর কাশিয়াডাঙ্গা থানার আরিফুল ইসলামের ছেলে তামিম মিয়া (১৯) এবং মৃত কাইমুদ্দিনের ছেলে মোমিন মিয়া (৫০)। ঘটনাসূত্রে জানা যায়, রাজশাহী জেলার ডিবির ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) আতিকুর রেজা সরকার সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল দুপুর আড়াইটার দিকে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার চাপাল ও তার সন্নিহিত এলাকায় টহলরত ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন, রাজশাহী মহানগরের দামকুড়া থানাধীন হরিপুর হয়ে একটি ব্যাটারিচালিত রিক্সায় ২ জন এবং একটি মোটরসাইকেলে ২ জনসহ মোট ৪ জন মাদককারবারি মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে গোদাগাড়ী থানাধীন চাপাল গ্রামে যাচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে রাজশাহী জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) সনাতন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে রাজশাহী ডিবির ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) আতিকুর রেজা সরকার সঙ্গীয় ফোর্সসহ সন্ধ্যা ৭ টা ২৫ মিনিটের দিকে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। এতে ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে রাজশাহীর ডিবি পুলিশ অভিযুক্ত জামিলের (৩৪) দেহ তল্লাশি করে পেট ও পিঠে বিশেষ কায়দায় মোড়ানো অবস্থায় ২ কেজি গাঁজা এবং তার ব্যবহৃত অটোরিক্সা হতে দুইটি প্লাস্টিকের বস্তায় ৪৪ কেজি গাঁজা জব্দ করে। অভিযুক্ত শাকিব ইসলাম, তামিম মিয়া ও মোমিন মিয়ার দেহ তল্লাশি করে পেট ও পিঠের মধ্য হতে আরও দুই কেজি করে মোট ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। চার মাদককারবারিদের নিকট হতে সর্বমোট ৫২ কেজি গাঁজা জব্দ করে পুলিশ। এসময় ডিবি পুলিশ মাদক কারবারিদের গাঁজা পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সা এবং লাল রঙয়ের Apache RTR-150 CC মডেলের একটি মোটরসাইকেল জব্দ করে। এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন (২০১৮)-এ একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

