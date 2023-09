সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ৩০০ বোতল ফেন্সিডিল ও ৭’শ পিস ইয়াবা সহ ৪ জন গ্রেফতার।

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ৩০০ বোতল ফেন্সিডিল ও ৭’শ পিস ইয়াবা সহ ৪ জন গ্রেফতার।

বিশেষ প্রতিনিধি ::সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় পৃথক অভিযানে ৩’শ বোতল ফেন্সিডিল ও ৭’শ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ৪ জনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) সদস্যরা। মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রওশন আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আটককৃতরা হলেন, সলঙ্গা থানার নলকা ঝাকড়ী গ্রামের মৃত শাহেদ আলী ফকিরের ছেলে জিন্নাহ ফকির (৪৫), নলকা মধ্যপাড়া গ্রামের গণি শেখের ছেলে সাখাওয়াত হোসেন (৪০) ৭০০ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয় ও মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার যাত্রাপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের মো. কবিরের ছেলে মোঃ হাবিব (২৮), রাজশাহী জেলার বেলপুকুর থানার জামিরা মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত সাইদুর রহমান এর ছেলে মো. লাল অরফে শাহাবুরকে (২২) ৩০০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করা হয়েছে। ওসি মো. রওশন আলী বলেন, তথ্য প্রযুক্তি ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার সন্ধ্যায় সলঙ্গা থানার নলকা মোড় এলাকায় পুলিশ বক্সের সামনে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ওই দুই কারবারীকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ৭০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। অপরদিকে মঙ্গলবার ভোর রাতে সলঙ্গা থানার ঢাকা- রাজশাহীগামী মহাসড়কের ভাই ভাই হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট এর সামনে অভিযান চালিয়ে ৩০০ শত বোতল ফেন্সিডিল ও মাদকদ্রব্য পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত ১টি হলুদ রংয়ের বড় ট্রাক উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত আলামত ও আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে আদালতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

