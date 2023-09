এসজেএফ রাজশাহী বিভাগীয় কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত।

এসজেএফ রাজশাহী বিভাগীয় কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত।

রাজশাহীঃ সার্ক জার্নালিস্ট ফোরাম (এসজেএফ) রাজশাহী বিভাগীয় কমিটি, বাংলাদেশ-এর পরিচিতি ও সেমিনার প্রস্তুতি সভা রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এসজেএফ রাজশাহী বিভাগীয় কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিভাগীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক বাংলার রাজশাহী ব্যুরো প্রধান এনায়েত করিমের সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কমিটির সভাপতি ও ডেইলি নিউজ টাইমসের সিনিয়র রিপোর্টার গোলাম সারওয়ার। সিনিয়র সাংবাদিক গোলাম সারওয়ার ২৩ সদস্যের রাজশাহী বিভাগীয় একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রদানের জন্য এসজেএফ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাজু লারমা এবং সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুর রহমানকে ধন্যবাদ জানান। এসময় তিনি নবগঠিত কমিটির সদস্যদের সাথে এসজেএফের পরিচয় করিয়ে দেন এবং এর কার্যক্রম তুলে ধরেন। গোলাম সারওয়ার বলেন, ‘এসজেএফ সার্ক দেশগুলির সাংবাদিকদের একটি স্বীকৃত ও অলাভজনক আন্তর্জাতিক সংস্থা যেটি দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে শান্তি, সাংবাদিকদের অধিকার, এবং সংবাদপত্র ও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ২০১৯ সাল থাক থেকে কাজ করে যাচ্ছে।’ সাধারণ সম্পাদক এনায়েত করিম তার বক্তব্যে বলেন, ‘এসজিএফ এর মত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠণে যুক্ত হতে পারা রাজশাহী বিভাগে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ। কারণ তারা সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও মতবিনিময় করতে পারবে যা তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি ও নিজের দেশকে অন্যদের মাছে তুলে ধরতে সহায়তা করবে।’ এছাড়াও, বিভাগীয় কমিটির সদস্যরা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতাকে জয় করে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে শান্তি, সাংবাদিকদের অধিকার, এবং সংবাদপত্র ও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সভায় অন্যদের এসজেএফ রাজশাহী বিভাগীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ মো. আব্দুল মজিদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড. আকরামুল হাফিজ চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক আমজাদ হোসেন শিমুল, সদস্য মো. মনোয়ার হোসেন জুয়েল, শফিকুল ইসলাম, মো. রাশেদুজ্জামান, সাখাওয়াত হোসেন, রোজিনা সুলতানা রোজি, জিয়াউল হক, মামুনুর রশিদ, মো. জামাল উদ্দিন, আবু সাঈদ রনি, সুজন আলী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

