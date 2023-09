নওগাঁ মহাসড়কের মোটরসাইকেল ও ভ্যানের সংঘর্ষে নিহত ২।

নওগাঁ মহাসড়কের মোটরসাইকেল ও ভ্যানের সংঘর্ষে নিহত ২।

এনামুল হক Update Time : বুধবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২০ Time View

উপজেলা প্রতিনিধিঃ আজ ১৩ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় রাজশাহীর দিক থেকে আসা মোটরসাইকেল বিজয়পুর মোড়ে ভ্যানের সাথে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই ১জন নিহত অপরজন আহত হয়, মান্দা থানা ফায়ার সার্ভিস তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে আসলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন,লিটনের ছেলে রকি (২৫) হাজিরহাট ভবানিপুর উপজেলা লালপুর,জেলা নাটোর

অপর জন মুসার ছেলে রবিউল ইসলাম (১৯)বেলাল গ্রামের দুপচাঁচিয়া উপজেলা বগুড়া।

মান্দা থানা অফিসার ইনচার্জ্ব মোজাম্মেল হক কাজী জানান, রাজশাহীর দিক থেকে আর ওয়ান ফাইভ গাড়ি নিয়ে দ্রুতগতিতে নওগাঁর দিকে যেতে বিজিপুর মোড়ে ভ্যানের সাথে ধাক্কা লেগে রাস্তায় ছিটকে পড়ে তাদের মৃত্যু হয়।আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের লাশ হস্তান্তর করা হবে।

