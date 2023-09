বাঘাইছড়ি সোনালি ব্যাংকে QR কোড দিয়ে চেক ছাড়াই নগদ টাকা উত্তোলনের সুযোগ।

বাঘাইছড়ি সোনালি ব্যাংকে QR কোড দিয়ে চেক ছাড়াই নগদ টাকা উত্তোলনের সুযোগ।

লিটন দাস Update Time : বুধবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধি :বুধবার (১৩সেপ্টেম্বর) রাংগামাটি বাঘাইছড়িতে সকাল ১০ঘটিকা সময় বাঘাইছড়ি সোনালী ব্যাংকে QR কোডর মাধ্যমে চেক ছাড়া সোনালী ব্যাংকে যে কোন শাখা থেকে নগদ টাকা উত্তোলনের সুযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন,বাঘাইছড়ি সোনালি ব্যাংকের ম্যানেজার সনজিত কুমার নাথ।তিনি বলেন এটি একটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অগ্র-অধিকার ভিত্তিক প্রকল্প। বাংলাদেশকে আগামী ৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশে রুপান্তর করতে গেলে, দেশের শতভাগ সরকারি ব্যাংকের গ্রাহক সেবা ডিজিটাল সেবার আওতাধীন করতে হবে।তিনি আরও বলেন বর্তমানে দিনরাত ২৪ ঘন্টা সোনালী e-wallet এর মাধ্যমে গ্রাহক সেবা নিচ্ছে এবং সোনালী ব্যাংকের মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ঘরে বসেই ব্যাংকিং সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারছে সাধারণ গ্রাহক।খুব শীঘ্রই বাঘাইছড়ি সোনালী ব্যাংক শাখার অধীনে একটি এটিএম বুথ বসানো কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে।এতে করে গ্রাহক সেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে।তিনি আর বলেন সরকারের আরেকটি বিশের্ষ উদ্যোগ সর্বজনীন পেনশন স্কিম সেবা সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের একেবারে প্রান্তিক সাধারন মানুষকে এই সেবার আওতাভুক্ত করতে চাই সরকার।জাহানারা মেডিকেল সেন্টার মালিকের মোঃ ইমাম হোসেনের হাতে বাংলা QR কোড প্রদান কালে বাঘাইছড়ি সোনালি ব্যাংকের ম্যানেজার সনজিত কুমার নাথ এই সব কথা বলেন।তিনি বলেন QR কোডের একটি বিশেষ সুবিধা হলো কেনাকাটার ক্ষেতে পেমেন্ড সুবিধা।এতে করে গ্রাহকের যেমন আর্থিক কোনো বাড়তি সার্ভিস চার্জ নাই তেমনি নগদ টাকা লেনদেনের আর্থিক কোনো ঝুঁকি নাই।তিনি বলেন সাধারণ মানুষ যতবেশি ডিজিটাল সেবার আওতাভুক্ত হবে ব্যাংককের বাড়তি কাজের চাপ তত কমবে,এতে করে ব্যাংকে এসে সাধারন মানুষ উন্নত সেবা পাবে।

