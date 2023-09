যশোরে ১টি ওয়ানশুটারগান,০২ রাউন্ড গুলি সহ অস্ত্র মামলার আসামী জসিম গ্রেফতার।

যশোরে ১টি ওয়ানশুটারগান,০২ রাউন্ড গুলি সহ অস্ত্র মামলার আসামী জসিম গ্রেফতার।

বুধবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

শার্শা উপজেলা প্রতিনিধিঃ যশোর জেলার কোতয়ালী মডেল থানাধীন মাহিদিয়া (পূর্বপাড়া) এলাকা থেকে ১টি ওয়ানশুটারগান,০২ রাউন্ড গুলি সহ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও কুখ্যাত মাদক কারবারি জসিম উদ্দিন(৪৪) কে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-৬, যশোর সদস্যরা। র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-৬ সিপিসি-৩, বকচর, যশোর কার্যালয়ের অধিনায়ক মোহাম্মাদ সাকিব হোসেন এক প্রেস রিলিজে জানিয়েছেন, “বাংলাদেশ আমার অহংকার” এই স্লোগান নিয়ে র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধীদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে জোড়ালো ভূমিকা পালন করে আসছে। র‌্যাবের সৃষ্টিকাল থেকে বিপুল পরিমান অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধার, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাস, খুনী, ছিনতাইকারী, অপহরণ প্রতারকদের গ্রেফতার করে সাধারণ জনগণের মনে আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে চাঞ্চল্যকর অপরাধে জড়িত দীর্ঘদিনের পলাতক দন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে র‌্যাব জনগণের সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে”। “এরই ধারাবাহিকতায় ইং ১২/০৯/২০২৩ তারিখ র‌্যাব-৬, সিপিসি-৩, যশোর এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, যশোর জেলার কোতয়ালী মডেল থানাধীন পুলেরহাট ১০নং চাঁচড়া ইউনিয়নের মাহিদিয়া (পূর্বপাড়া) এলাকায় কতিপয় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অবৈধ অস্ত্র নিজ হেফাজতে রেখে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে। উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে ইং ১৩/০৯/২০২৩ তারিখ দিনগত রাতে উক্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামী জসিম উদ্দিন কে ২৯ পুড়িয়া (ওজন ১৫০ গ্রাম) মাদকদ্রব্য গাঁজা সহ গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার স্বীকার উক্তিতে দেওয়া তথ্য মতে আভিযানিক দলটি তার বাড়ির সামনে বালির স্তুপের ভিতর থেকে বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা ০১ (এক) টি ওয়ানশুটারগান ও ০২ (দুই) রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়”। আসামী জসিমের বাড়ী যশোর সদর উপজেলার ১০নং চাঁচড়া ইউনিয়নের মাহিদিয়া গ্রামের পূর্বপাড়ায়। তার পিতার নাম মোঃ ইকরামুল। উল্লেখ্য, আসামী জসিম উদ্দীন এর বিরুদ্ধে যশোর কোতয়ালী মডেল থানায় আরো ০২ (দুই) টি অস্ত্র মামলা ও ০৬ (ছয়) টি মাদক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষে উদ্ধার করা অস্ত্র ও গাঁজা সহ আসামী জসিম উদ্দিন কে যশোর জেলার কোতয়ালী মডেল থানায় হস্তান্তর করতঃ তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদক আইনে পৃথক দুইটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

