রাজশাহীর দুর্গাপুরে মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিলের দাবিতে সচেতন নাগরিকদের মানববন্ধন।

বুধবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৪ Time View

রাজশাহীঃ রাজশাহীর দুর্গাপুরে বয়েন উদ্দিন খামারু নামে এক ব্যাক্তির মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসি। আজ বুধবার(১৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে দুর্গাপুর উপজেলার যুগিশো তোতারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়। ওই মুক্তিযোদ্ধা বয়েন উদ্দিন খামারুর বাড়ি উপজেলার যুগিশো গ্রামে।

উক্ত মানববন্ধনে নওপাড়া ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুস সাত্তার মন্ডল বলেন, আমি ২৯ বছর ধরে এই ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। এই বয়েন উদ্দিন খামারু আমার সমবয়সী ছিল। তিনি কখনো মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় নি। তিনি কি করে একজন মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে। বয়েনের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন। তিনি অর্থের বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধার জাল সনদ তৈরি করেছে। আমরা শুনেছি মুক্তিযোদ্ধা কোটায় তাঁর দুই সন্তানের চাকুরি দিয়েছেন। তদন্ত পুর্বক আমরা তার মুক্তিযোদ্ধার সনদ বাতিলের দাবি জানাচ্ছি।

বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুবলীগের ক্রীড়া সম্পাদক আলামিন। তিনি বলেন, বয়েন মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও তিনি এখন মুক্তিযোদ্ধা। এটা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য লজ্জার ও অপমানজনক। কারণ বয়েন উদ্দিন রাজাকার পরিবারের সন্তান। বয়েনের বড় ভাই তালিকাভুক্ত রাজাকার ও বাবা মহসিন খামারু শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন। একজন অ-মুক্তিযোদ্ধা কীভাবে সরকারি ভাতা নেয় ও সন্তানদের চাকরি দেয়। সেটা তদন্ত সাপেক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহব্বান জানান তিনি।

আরও বক্তব্য রাখেন, নওপাড়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, সাবেক ছাত্র নেতা মকলেছুর রহমান, স্থানীয় সচেতন নাগরিক আবু কালাম, রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল করিম বলেন, এ বিষয়ে একটি অভিযোগ এসেছে অফিসে। অভিযুক্ত এবং অভিযোগ কারি উভয়ের তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হবে। তারপর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ওপরে সুপারিশ করা হবে। উল্লেখ্য, গত ৫ সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নিয়েও হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম আসায় বয়েন উদ্দিন খামারুর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকে নাম বাতিলের দাবিতে রাজশাহীর জেলা প্রশাসক, দুর্গাপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও’র) দপ্তরের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন উপজেলা যুবলীগের ক্রীড়া সম্পাদক আলামিন।

