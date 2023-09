কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি :-

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ সকাল ০৮.৩০ ঘটিকায় কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। মাস্টার প্যারেডের কুচকাওয়াজ, অভিবাদন গ্রহণ এবং প্যারেড পরির্দশন করেন জনাব এ এইচ এম আবদুর রকিব, বিপিএএ, বিপিএম, পিপিএম (বার), পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া। কুচকাওয়াজ, অভিবাদন গ্রহণ এবং প্যারেড পরির্দশন শেষে পুলিশ সুপার মহোদয় সমাপনী বক্তব্যে অফিসার ফোর্সদের উদ্দেশ্যে শৃংখলা, ড্রেসরুলস মেনে পোষাক পরিধান করা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, জনসাধারণের সহিত উত্তম ব্যবহার, ডিসিপ্লিন বজায় রাখা এবং সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের উপর দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। পুলিশের ভাবমর্যাদা ক্ষুন্ন হয় বা স্ট্যান্ডার্ড বিনষ্ট হয় এমন আচরণ থেকে সকলকে বিরত থাকারও নির্দেশনা দেন। এছাড়াও বিধি মোতাবেক পুলিশ সদস্যদের প্রাপ্য ছুটি নিশ্চিত করতে ইউনিট প্রধানদের প্রতি নির্দেশনা দিয়েছেন পুলিশ সুপার মহোদয়। অদ্যকার মাস্টার প্যারেডে প্যারেড কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মহসীন আল মুরাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ভেড়ামারা সার্কেল, কুষ্টিয়া। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব পলাশ কান্তি নাথ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ক্রাইম এ্যান্ড অপস), জনাব মোঃ আবু রাসেল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, কুষ্টিয়া, ডিআইও-১, ডিএসবি, কুষ্টিয়া, অফিসার ইনচার্জ, সকল থানা, কুষ্টিয়া, আরআই, কুষ্টিয়াসহ জেলা পুলিশের সংশ্লিষ্ট অফিসার ও ফোর্সগণ।

