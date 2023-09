বাঘাইছড়ি প্রাথমিক “শিক্ষা পদক -২০২৩” প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা।

বাঘাইছড়ি প্রাথমিক “শিক্ষা পদক -২০২৩” প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা।

লিটন দত্ত Update Time : বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধি: রাংগামাটি বাঘাইছড়ি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা এবছর উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্টান,প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা,সহকারি শিক্ষক -শিক্ষিকা,কাব শিক্ষক ও কর্মচারী নাম ঘোষণা করেছে উপজেলা বাচাই কমিটি। কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা( ইউএনও) রুমানা আক্তার ও সদস্য সচিব প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ জয়নাল আবেদীন গত ১২ তারিখ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়,এ বছর উপজেলা শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক বাঘাইছড়ি মুখ সাঃপ্রাঃবিঃ মিন্টু চাকমা,শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষিকা পাখুয়াখালী সা:প্রা:বি: জলি চাকমা,শ্রেষ্ঠ সহকারি শিক্ষক উলুছড়ি সা:প্রা:বি: মো: সোলাইমান,শ্রেষ্ঠ সহকারি শিক্ষিকা কাচালং মডেল সা:প্রা:বি: শামীমা আক্তার,শ্রেষ্ঠ কাব শিক্ষক নবনালন্দা সা:প্রা:বি সমর জীবন চাকমা,শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বাঘারহাট সা: প্রা: বি:( মো:কিতাব আলী),শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা(এসএমসি)কমিটি শিজকমুখ সা:প্রা:বি:(সভাপতি, সম্পূর্না চাকমা),শ্রেষ্ঠ কর্মচারী অফিস সহকারী সঞ্জয় চাকমা,নিবাচিত হয়েছেন।

