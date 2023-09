রাজধানীর কৃষি মার্কেটে ভয়াবহ আগুন,নিয়ন্ত্রণে কাজ করতেছে ১৭ টি ইউনিট।

রাজধানীর কৃষি মার্কেটে ভয়াবহ আগুন,নিয়ন্ত্রণে কাজ করতেছে ১৭ টি ইউনিট।

Reporter Name Update Time : বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৭ Time View

রাজধানীর কৃষি মার্কেটে ভয়াবহ আগুন,নিয়ন্ত্রণে কাজ করতেছে ১৭ টি ইউনিট। ঢাকা জেলা প্রতিনিধিঃ রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরে কৃষি মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ১৭টি ইউনিট। গতকাল বুধবার(১৩সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ৪টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম দোলন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, রাত ৩টা ৪৩ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। ৩টা ৫২ মিনিটে আমাদের প্রথম ইউনিট পৌঁছায়।

বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে ১৭টি ইউনিট কাজ করছে বলে জানান তিনি। এখন পর্যন্ত তেমন বড় কোনো হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায়নি।

