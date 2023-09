জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধের দাবিতে সাতক্ষীরা উপকূলে জলবায়ু ধর্মঘট।

জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধের দাবিতে সাতক্ষীরা উপকূলে জলবায়ু ধর্মঘট।

মো: ইয়াছিন আলম বিশেষ প্রতি নিধি, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা Update Time : শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ক্ষতিকর জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারের দাবিতে বৈশ্বিক জলবায়ু ধর্মঘট পালন করেছে সাতক্ষীরা উপকূলের তরুণ জলবায়ুকর্মীরা। শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের দাতিনাখালী চুনা নদীর পাড়ে ইয়ুথনেট ফর ক্লাইমেট জাস্টিসের উদ্যোগে ও বেসরকারি সংস্থা ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশের সহযোগিতায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় জীবাশ্ম জ্বালানিতে অর্থায়ন বন্ধ এবং জীবাশ্ম জ্বালানি বিশেষ করে এলএনজি আমদানির ওপর দেশের নির্ভরতা কমানোর দাবি জানান জলবায়ুকর্মীরা। পাশাপাশি জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতে রূপান্তর প্রক্রিয়া ন্যায্যতা বজায় রাখার দাবিও জানানো হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন ইয়ুথনেট ফর ক্লাইমেট জাস্টিসের সাতক্ষীরা জেলা সমন্বয় হাফিজুর রহমান হাফিজ , সদস্য শামিম হোসেন, সদস্য সালাউদ্দিন, ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট অফিসার তৈয়েবুর রহমান,এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট শরিফুল ইসলাম প্রমুখ। তরুণ জলবায়ুকর্মীরা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয়কর প্রভাবের কারণে বিশ্ব এখন একটি সংকটপূর্ণ সময় পার করছে। উন্নত দেশগুলোকে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি মেনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রিতে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। পাশাপাশি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবসায় বিনিয়োগ না করে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে এখনই উদ্যোগী হতে হবে। সরকার এবং বিনিয়োগকারীদের অবশ্যই ক্ষতিকারক জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে জলবায়ু বিধ্বংসী কার্যকলাপের জন্য দায় নিতে হবে। পাশাপাশি জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে এসে অবিলম্বে উল্লেখযোগ্যভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে। কারণ জীবাশ্ম জ্বালানির যুগ শেষ হয়ে গেছে। সুইডেনের জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গের গড়ে তোলা স্কুলশিক্ষার্থীদের পরিচালিত আন্দোলন ‘ফ্রাইডেস ফর ফিউচার’ এর আহ্বানে বিশ্বব্যাপী এ জলবায়ু ধর্মঘট পালিত হচ্ছে। কর্মসূচিতে নানা ধরনের দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে তরুণরা অংশ নেন।

