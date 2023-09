মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে সফলতার পথে শ্যামনগর থানা।

মো: ইয়াছিন আলম বিশেষ, প্রতি নিধি শ্যামনগর সাতক্ষীরা Update Time : শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৭ Time View

সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানা পুলিশ মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে সফলতার পথে বলে ধারণা করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও সুধী সমাজ। শ্যামনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল কালাম আজাদের যোগদানের পর থেকে প্রতিনিয়ত মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান পরিচালনা হয়ে আসছে। এই অভিযানের বিপরীতে সফলতাও একেবারে কম নয়। মাত্র কয়েক দিনে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনায় তার নেতৃত্বে বিভিন্ন অভিযানে ইয়াবা গাঁজাসহ আটক হয়েছে বেশ কিছু মাদক ব্যবসায়ী। এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার (১৪ই সেপ্টেম্বর)রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ৬জন আসামি গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ১কেজি অবৈধ গাঁজাসহ ৩ জন ও অন্যান্য মামলায় ৩জনকে আটক করতে সক্ষম হয়।

আটককৃতরা হলেন, মোঃ বিল্লাল গাজীর ছেলে মোঃ আরিফ গাজী (২৩), মোঃ বাবু মোল্লার ছেলে মোঃ নূর আলম (১৯),মোঃ মহসীন গাইনের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম(২৪),মৃত অনন্ত মন্ডলের ছেলে প্রভাস মন্ডল, মুছা গাজীর ছেলে শহিদুল ইসলাম ও জামাল উদ্দিনের ছেলে মোঃ তাজউদ্দিন তরফদার।

আটককৃতদের শুক্রবার (১৫ই সেপ্টেম্বর) আদালতের মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানান থানা কর্তৃপক্ষ। নিয়মিত মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানের বিষয়ে জানতে চাইলে শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, বাংলাদেশ সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে। একই সাথে জেলা পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশনানুযায়ী মাদক নির্মূলে শ্যামনগর থানা বদ্ধপরিকর। মাদক নির্মূলে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে। তিনি আরো বলেন,মাদকসহ সকল অপকর্মের তথ্য দিয়ে পুলিশকে সহযোগিতা করলে সমাজ থেকে অপরাধের হার শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে।

