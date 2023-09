রামেকে আরোও এক ডেঙ্গু জরে আক্রান্ত রোগির মৃত্যু, ভর্তি ১৪৬।

রহিদুল ইসলাম,রাজশাহী Update Time : শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৮ Time View

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত হয়েছে আরও এক ব্যক্তির । এ নিয়ে চলতি ডেঙ্গু মৌসুমে রামেক হাসপাতালে মোট আটজন ডেঙ্গু রোগীর ডেঙ্গুজ্বরে মৃত্যু হলো। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে রামেক হাসপাতালে আরও ৩৩ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন । এ নিয়ে রামেক হাসপাতালে মোট ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছেন ১৪৬ জন।

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নিহত মো. মকবুল (৭৫) রামেক হাসপাতালের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে (ডেঙ্গু ওয়ার্ড) ভর্তি ছিলেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার দিকে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। আর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৪ সেপ্টেম্বর দিনগত রাত ১২টা ১মিনিটে তার মৃত্যু হয়। শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালে রামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. এফ এম শামীম আহাম্মদ ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এ নিয়ে চলতি ডেঙ্গু মৌসুমে এখন পর্যন্ত রামেক হাসপাতালে মোট আটজনের মৃত্যু হলো। আর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত ভর্তি হয়েছেন এক হাজার ৪৩৩ জন রোগী। এর মধ্যে স্থানীয়ভাবে (রাজশাহীর) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ৮২৯ জন। বাকিরা রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় গিয়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। মোট ভর্তি ডেঙ্গু রোগীর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এক হাজার ২৭৯ জন। বর্তমানে আরও ১৪৬ জন রোগী ভর্তি আছেন।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category