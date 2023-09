শেরপুরে প্রতিবন্ধীদের মাঝে দোস্ত এইড কর্তৃক ১০০ হুইল চেয়ার বিতরণ।

আব্দুল্লাহ আল-আমিন, স্টাফ রিপোর্টার: Update Time : শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

শেরপুরে প্রতিবন্ধীদের মাঝে ১০০ হুইল চেয়ার বিতরণ করেছে দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটি। শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার চর মোচারিয়া ইউনিয়নের মুকসুদপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়। দোস্ত এইডের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রজেক্ট ম্যানেজার আবুল কায়েসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা কর্মকর্তা (ইউএনও) মেহেনাজ ফেরদৌস। প্রধান অতিথি বলেন, প্রতিবন্ধীদের মাঝে আজকের এই হুইল চেয়ার বিতরণ কর্মসূচি প্রতিবন্ধী পূণর্বাসনে অন্যতম ভূমিকা রাখবে। “অসহায় দুস্থদের আর্থ-সামজিক উন্নয়নে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটি। তাদের কার্যক্রমগুলো সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি সংস্থাটির দেশব্যাপী চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করে এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সংস্থার চেয়ারম্যান সহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান। দোস্ত এইডের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দোস্ত এইড সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে’ প্রতিটি কার্যক্রম যেন সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে এব্যাপারে সবসময়ই আমরা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। তিনি দোস্ত এইডের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য সরকার, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী, উপকারভোগীসহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দোস্ত এইডের হেড অব এডমিন কহিনুর আলম চৌধুরী, অপারেশন ম্যানেজার জহুরুল ইসলাম সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী, উপকারভুগীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৫ শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পানি স্যানিটেশন, কর্মসংস্থান তৈরি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, অবকাঠামে উন্নয়ন, জলবায়ু, মানবাধিকার, জরুরি সহায়তাসহ বিভিন্ন ধরণের ৩০টি প্রোগ্রাম নিয়ে দেশব্যাপী নিরলস কাজ করে আসছে।

