(তিন) দিন ব্যাপি জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উন্নয়ন মেলা-২০২৩।

(তিন) দিন ব্যাপি জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উন্নয়ন মেলা-২০২৩।

Reporter Name Update Time : শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৭ Time View

সেবা ও উন্নতির দক্ষ রুপকার, উন্নয়নে উদ্ভাবনে স্থানীয় সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ১৭/১৮/১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং (তিন) দিন ব্যাপি জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উন্নয়ন মেলা-২০২৩ উদযাপিত হতে যাচ্ছে ভেড়ামারা উপজেলা চত্বরে। তবে এবারে থাকছে বিভিন্ন ধরনের আয়োজন : ১৮/০৯/২৩ বেলা ১০ ঘটিকায় র‍্যালি, উপজেলা পরিষদ চত্বরে, বেলা ১০:৩০ ঘটিকায় আলোচনা সভা, উপজেলা অডিটোরিয়ামে। উপজেলা পরিষদ চত্বরে মেলা চলাকালীন সময়ে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড উপস্থাপন, তাৎক্ষনিক সেবা প্রদান। বেলা ১১ ঘটিকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৯/০৯/২৩ বিকাল ৩ ঘটিকায় সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে (বিঃ দ্রঃ ৩ দিন ব্যাপি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে)।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category